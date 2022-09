Navratri 2022 निमित्त मुख्यमंत्र्यांकडून महिलांसाठी महत्वाची घोषणा

Devendra Fadanvis : डीपीसीमधील कामांचे भवितव्य नवीन पालकमंत्री फडणवीस यांच्या हाती

अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाची घोषणा झाली आहे. पालकमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे आता स्थगिती असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (work in dpc is in the hands of the new guardian minister fadnavis )