Shinde-Fadnavis: कॅबिनेट बैठकीत कोणते निर्णय? पोलिस भरतीसह शेतकऱ्यांना दिलासा

शिंदे फडणवीस सरकारची आज कॅबिनेट बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. (Shinde Fadnavis What decisions are taken in the cabinet meeting Maharashtra Police Bharti )

काय आहेत निर्णय?