Video: चंद्रभागा नदीपात्रात शिवरायांचा तरंगता देखावा; सोशल मीडियात व्हिडीओ व्हायरल

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti: छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती महाराष्ट्रासह जगभरात उत्साहात साजरी केली जात आहे. पांडुरंगाच्या पंढरीतही मोठ्या जल्लोषात जयंती साजरी केली जातेय. चंद्रभागा नदीपात्रात शिवरायांचा तरंगता देखावा सादर करण्यात आलेला आहे..एका तराफ्यावर हत्तीची प्रतिकृती आणि त्यावर विराजमान असलेले शिवराय, असा हा तरंगता देखावा आहे. सोशल मीडियात हा व्हिडीओ व्हायरल झालाय. नदीपात्रात पाण्यावर तरंगणारा हा देखावा बघण्यासाठी परिसरातील नागरिकांनी गर्दी केली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने जयघोष करण्यात येतोय..किल्ले शिवनेरीवर छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सवकिल्ले शिवनेरीवर शिवजन्मोत्सव सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. या सोहळ्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार, आमदार शरद सोनवणे, माजी आमदार अतुल बेनके, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल, उपवनसंरक्षक आशिष ठाकरे, अभिनेता रितेश देशमुख, मराठा सेवा संघाचे प्रदेशाध्यक्ष विजय घोगरे आदी उपस्थित होते..छत्रपती शिवाजी महाराज नसते तर आज भारताचा इतिहास आणि भूगोलही वेगळा असता असे नमूद करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अनेक राजे-रजवाडे मोगलांच्या अधिपत्याखाली काम करत असताना आई जिजाऊंनी घडविलेल्या छत्रपती शिवरायांनी रयतेचे स्वराज्य स्थापन करून हिंदुस्थानाला नवी दिशा दिली. छत्रपती शिवरायांनी १८ पगड जातींच्या मावळ्यांना एकत्र करून स्वराज्याची स्थापना केली. 'हे माझे राज्य नसून रयतेचे राज्य आहे,' अशी भूमिका त्यांनी घेतली. देव, देश आणि धर्मासाठी लढा देण्याची प्रेरणा देत त्यांनी सामान्य जनतेला मोगलांच्या जोखडातून मुक्त करण्याचे कार्य केले. त्यांच्या राज्यात समता, सन्मान, न्याय आणि स्त्रीसुरक्षा यांना प्राधान्य होते. शेतकरी समाधानी राहील, अन्याय-अत्याचार होणार नाहीत, अशी राज्यव्यवस्था त्यांनी उभी केली, असे मुख्यमंत्री म्हणाले..