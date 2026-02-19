महाराष्ट्र बातम्या

Video: चंद्रभागा नदीपात्रात शिवरायांचा तरंगता देखावा; सोशल मीडियात व्हिडीओ व्हायरल

Chandrabhaga River Pandharpur: सोशल मीडियात हा व्हिडीओ व्हायरल झालाय. नदीपात्रात पाण्यावर तरंगणारा हा देखावा बघण्यासाठी परिसरातील नागरिकांनी गर्दी केली आहे.
संतोष कानडे
Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti: छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती महाराष्ट्रासह जगभरात उत्साहात साजरी केली जात आहे. पांडुरंगाच्या पंढरीतही मोठ्या जल्लोषात जयंती साजरी केली जातेय. चंद्रभागा नदीपात्रात शिवरायांचा तरंगता देखावा सादर करण्यात आलेला आहे.

