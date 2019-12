अमृता फडणवीस यांना शिवसेनेचं प्रत्युत्तर; पाहा कोणी दिले उत्तर! 

मुंबई : माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस आणि शिवसेना यांच्यातील ट्विट युद्ध काही थांबण्याची चिन्हे नाहीत. अमृता फडणवीस यांनी आपल्या मुलाखतीचे एक ट्विट रिट्विट करताना, पुन्हा शिवसेनेला लक्ष्य केलं होतं. त्यावरून शिवसेनेनं अमृता फडवणीस यांना प्रत्युत्तर दिलंय. अॅक्सेस बँकेतील सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगाराची खाती काढून घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून पुन्हा ट्विटरवर वाद सुरू झालाय.

Having a bad leader was not Maharashtra’s Fault - But Staying with one is ! जागो महाराष्ट्र ! https://t.co/uc9gmvVrNo

काय आहे टीकेचा मुद्द?

अमृता फडणवीस यांनी इकॉनॉमिक टाइम्सला एक विशेष मुलाखत दिली. त्यात त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारलाच लक्ष्य केले आहे. त्या मुलाखतीचे ट्विट करून, अमृता फडणवीस यांनी पुन्हा शिवसेनेला लक्ष्य केलं. 'वाईट नेतृत्व असणं हा महाराष्ट्राचा दोष नाही. पण, त्या नेतृत्वासोबत राहणं हा, दोष असू शकतो,' असा टोला अमृता फडवणीस यांनी पुन्हा ट्विटरच्या माध्यमातून, लगावला. या ट्विटसोबत अमृता फडवणीस यांनी आपली मुलाखत शेअर केलीय. मुलाखतीत अमृता फडवणीस यांनी म्हटले आहे की, अॅक्सेस बँकेत पगाराची खाती ही माझं आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या लग्नाच्या आधीपासूनची आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्ता काळातच हा निर्णय झालाय. मुळात खासगी बँका ह्या भारतीय बँकाच आहेत. त्यांच्याकडे चांगली टेक्नॉलॉजी आहे आणि त्या उत्तम सेवाही देतात. सरकारने तटस्थपणे याचा विचार करायला हवा.

मुलाखतीत अमृता फडणवीस काय म्हणाल्या?

