Iran War: शिवराय नसते तर आपल्याला शाळेत शिकावी लागली असती इराणची भाषा; काय आहे इतिहास?

Chhatrapati Shivaji Maharaj: छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापन करुन केवळ सीमा आखून घेतल्या नाहीत. तर स्वराज्याचं सुराज्य कसं होईल, यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे आजही आपण शिवरायांच्या प्रत्येक निर्णयाचा आदर करतो. मराठी भाषेच्या पुनरुज्जीवनाच्या बाबतीतही शिवरायांनी काम केल्याने आपण अभिमानाने मराठीत बोलतो, शिकतो. परंतु शिवराय नसते तर कदाचित आज आपल्याला शाळेमध्ये इराणी भाषा शिकावी लागली आसती..आज भारताची राष्ट्रभाषा फारसी असती का? हा खरंच विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपली मराठी भाषा आणि संस्कृत भाषेला प्रशासनात महत्त्वाचे स्थान दिले. मुघल, आदिलशाही, निजामशाहीसारखे सत्ताधीश राजकारभार फक्त फारसीतच करत असत. त्यामुळे मराठी भाषेवर या फारसी भाषेचं मोठं अतिक्रमण झालं होतं..मुघलांच्या काळात फारसी भाषा वापरल्यामुळे सामान्य लोक प्रशासनापासून दुरावले गेले आणि त्यांच्यात अज्ञान आणि गरिबी वाढली. स्वराज्य स्थापन झाल्यावर शिवाजी महाराजांनी भाषेच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होण्यावर भर दिला. शिवरायांनी आपल्या राजमुद्रेसाठी संस्कृत भाषा वापरली. पण राज्याचा कारभार त्यांनी मराठी भाषेत सुरू केला..रघुनाथ पंडित आणि धुंडीराज व्यास यांच्या मदतीने 'राज्यव्यवहार कोश' तयार करण्यात आला होता. या कोशात 'वजीर'साठी 'प्रधान', 'दिवाण'साठी 'सचिव', आणि 'अमीर'साठी 'सेनापती' असे संस्कृत शब्द सुचवले गेले. शिवरायांनी पत्रव्यवहार, मेस्तक-लेखन (दस्तावेज लिहिणे) आणि कानुजावतेसाठीही (न्यायालयीन कामांसाठी) मराठीचाच वापर करण्याचा आग्रह धरला..छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राज्यव्यवहार कोश नावाचा ग्रंथ लिहून घेतला आणि सुमारे १४०० पारसी शब्दांना मराठी आणि संस्कृत भाषेतील पर्यायी शब्द दिले. त्यामुळेच शिवाजी महाराज नसते, तर आजही फारसी किंवा इंग्रजी हीच आपली राष्ट्रभाषा राहिली असती, असं तज्ज्ञ सांगतात..