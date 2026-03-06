Shivaji Maharaj: मराठा इतिहासाला नवं बळ! आग्रा-पानिपत स्मारकांसह शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांसाठी बजेटमध्ये मोठी घोषणा

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक वारशाचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. यामुळे शिवाजी महाराजांच्या स्मृती आणि मराठा संस्कृतीचे जतन होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..१२ किल्ल्यांच्या संरक्षणासाठी ठोस उपाययोजनामुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रथमच युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट असलेल्या शिवाजी महाराजांच्या १२ किल्ल्यांच्या संरक्षणासाठी ठोस उपाययोजना जाहीर केल्या. या योजनेअंतर्गत किल्ल्यांच्या जतन, संवर्धन आणि पर्यटन विकासाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. याशिवाय पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव येथील शिवसृष्टी प्रकल्प आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राजकोट किल्ल्याच्या परिसर विकासासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या दोन्ही ठिकाणी पर्यटन सुविधा, रस्ते आणि मूलभूत सुविधा विकसित करून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे..Shivaji Maharaj Video: इतिहास जिवंत झाला! शिवराज्याभिषेकापासून रायगडच्या 3D मॅपिंगपर्यंत… 2025 मध्ये AI ने घडवलेले शिवरायांचे थरारक क्षण.मराठा शौर्य स्मारकासाठी आर्थिक सहाय्यछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळवण्यासाठीही पावले उचलण्यात येत आहेत. आग्रा येथील शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी आणि हरियाणातील पानिपत येथील काळा अंब येथे मराठा शौर्य स्मारकासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची घोषणा करण्यात आली. यामुळे मराठा इतिहासाचे वैश्विक प्रसारण होण्यास मदत होणार आहे..वासोटा किल्ल्याच्या विकासासाठी एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पसातारा जिल्ह्यातील वासोटा किल्ल्याच्या विकासासाठी एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. मुनावळे ते वासोटा किल्ला दरम्यान रोपवे बांधण्याचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. या प्रकल्पामुळे पर्यटकांना किल्ल्यापर्यंत सोयीस्कर प्रवास उपलब्ध होईल आणि स्थानिक रोजगार वाढेल. याचबरोबर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या तुळापूर येथील स्मारकाचे काम जून २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. तसेच वढू बुद्रूक येथील समाधीस्थळाचे काम जून २०२७ पर्यंत संपन्न करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे..संगमेश्वर येथील स्मारकासाठी नियोजन आराखडारत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर येथील स्मारकासाठी नियोजन आराखडा अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रकल्पासाठीही निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. सातारा जिल्ह्यातील अजिंक्यतारा किल्ल्याचे जतन आणि संवर्धन करण्यात येणार असून, संगम माहुली येथील महाराणी ताराबाई आणि छत्रपती शाहू महाराज यांच्या समाधी स्थळांचे जिर्णोद्धार करण्याचे काम तातडीने हाती घेण्यात येईल.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, या सर्व घोषणांमधून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या युद्धकला, शौर्य आणि प्रशासनातील योगदानाचे स्मरण करून नव्या पिढीला प्रेरणा देण्याचा प्रयत्न आहे..Chhatrapati Shivaji Maharaj : दुष्काळाच्या सावलीत जन्मले शिवराय; सोन्यालाही कवडीमोल भाव, कठीण बालपणातून कसं घडलं स्वराज्याचं भविष्य?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.