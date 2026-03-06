महाराष्ट्र बातम्या

Shivaji Maharaj: मराठा इतिहासाला नवं बळ! आग्रा-पानिपत स्मारकांसह शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांसाठी बजेटमध्ये मोठी घोषणा

Maharashtra Budget Announces Memorial Projects for Shivaji and Sambhaji Maharaj from Agra to Panipat : महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक वारशाच्या जतनासाठी मोठी घोषणा; आग्रा ते पानिपत स्मारकांसह किल्ले संवर्धन, रोपवे आणि पर्यटन विकासाला चालना
Maharashtra Budget Announces Shivaji and Sambhaji Maharaj Memorials from Agra to Panipat

Maharashtra Budget Announces Shivaji and Sambhaji Maharaj Memorials from Agra to Panipat

esakal

Sandip Kapde
Updated on

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक वारशाचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. यामुळे शिवाजी महाराजांच्या स्मृती आणि मराठा संस्कृतीचे जतन होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Budget
Chhatrapati Shivaji Maharaj
chatrapati shivaji maharaj
shivaji maharaj

Related Stories

No stories found.