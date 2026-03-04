Shivneri Bus Expansion : ‘मुंबई–पुण्याची राणी’ आता महाराष्ट्रभर; व्होल्वो आणि स्लीपर सुविधांसह शिवनेरीचा होणार विस्तार

मुंबई–पुणे महामार्गावर धावणारी आणि रोज प्रवास करणाऱ्यांची ‘राणी’ ठरलेली शिवनेरी बस आता नव्या आणि अत्याधुनिक, सुरक्षित तसेच आरामदायी रूपात प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होत आहे. आतापर्यंत ‘मुंबई–पुण्याची राणी’ म्हणून ओळखली जाणारी ही सेवा आता संपूर्ण महाराष्ट्रभर विस्तारली जाणार आहे..राज्याचे परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष Pratap Sarnaik यांनी याबाबत अधिकृत माहिती दिली. लवकरच शिवनेरी सेवा राज्यातील विविध प्रमुख मार्गांवर सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..MSRTC: महाराष्ट्रात ‘राजमाता जिजाऊ’ बससेवेचा शुभारंभ! पुणे–मुंबईसह 'या' 4 प्रमुख मार्गांवर धावणार बस; परिवहन मंत्र्यांची घोषणा.शिवनेरी सेवा २००२ पासून सुरू असून वक्तशीरपणा, सुरक्षितता आणि आरामदायी प्रवास या गुणवैशिष्ट्यांमुळे ती नियमित प्रवाशांच्या पसंतीस उतरली आहे. गेल्या २२ वर्षांहून अधिक काळ सातत्यपूर्ण सेवा देत असल्याने तिच्या महसुलातही वाढ झाल्याचे दिसून येते..२०० नव्या व्होल्वो बसेसची खरेदीसंपूर्ण राज्यात शिवनेरी सेवा सुरू करण्यासाठी २०० अत्याधुनिक व सुखसोयींनी युक्त व्होल्वो बसांची खरेदी प्रक्रिया सुरू आहे. या सर्व बस एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात दाखल झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांदरम्यान शिवनेरी सेवा सुरू केली जाणार आहे..Shivshahi Bus: एसटीच्या ‘शिवशाही’ला कायमचा ब्रेक लागणार! आता MSRTC च्या 'या' बसेस रस्त्यावर धावणार; प्रशासनाचा मोठा निर्णय.प्रस्तावित मार्गपुणे–कोल्हापूर, पुणे–सांगली, पुणे–सोलापूर, नाशिक–छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक–जळगाव–धुळे, नाशिक–पुणे, नागपूर–चंद्रपूर, नागपूर–अमरावती–अकोला अशा प्रमुख मार्गांचा समावेश आहे. त्यामुळे राज्यातील विविध भागांतील प्रवाशांना आलिशान, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे..ई-शिवनेरीलाही उत्तम प्रतिसादसध्या दादर–स्वारगेट, दादर–शिवाजीनगर, बोरीवली–स्वारगेट, बोरीवली–शिवाजीनगर, ठाणे–स्वारगेट आणि ठाणे–शिवाजीनगर या मार्गांवर पर्यावरणपूरक ई-शिवनेरी बससेवा सुरू आहे. या सेवेलाही प्रवाशांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे..ज्येष्ठ नागरिक व महिलांसाठी सवलतीराज्य परिवहन महामंडळाकडून ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. महिलांना तसेच ६५ ते ७५ वयोगटातील प्रवाशांना ५० टक्के तिकीट सवलत दिली जाते, तर ७५ वर्षांवरील प्रवाशांना मोफत प्रवासाची सुविधा आहे. या सर्व सवलती शिवनेरी सेवेलाही लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली..३० शयनयान (स्लीपर) बसेसनव्या २०० बसांपैकी ३० शयनयान (स्लीपर) बसेस असणार आहेत. ज्या मार्गांवर सध्या एसी बससेवा उपलब्ध नाही, त्या ठिकाणी या शयनयान बस धावणार आहेत. या बसमध्ये प्रवाशांसाठी आरामदायी बेड-कोच सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून त्यामुळे दीर्घ पल्ल्याचा प्रवास अधिक सोयीस्कर व सुरक्षित होणार आहे. ‘शिवनेरी’चा हा विस्तार केवळ बससेवेची वाढ नसून महाराष्ट्राच्या गतिमान आणि प्रगत प्रवाससंस्कृतीतील नवे पाऊल असल्याचे प्रतिपादन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.