सोलापुरातील धक्कादायक घटना! पोटच्या मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या बापास २० वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा; पीडितेच्या बहिणीमुळे धक्कादायक प्रकार उघडकीस

सोलापूर : पोटच्या अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या बापास विशेष न्यायाधीश डी. एन. सुरवसे यांनी २० वर्षे सक्तमजुरी आणि वीस हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. या प्रकरणी सोलापूर तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता.
अल्पवयीन पीडिता १५ जानेवारी २०२० रोजी घरी असताना पित्याने तिच्यावर पहिल्यांदा जबरदस्तीने अत्याचार केला. त्यानंतर त्या बापाने पीडितेला घडलेली घटना कोणालाही न सांगण्याबाबत दमदाटी केली. त्यानंतर शाळेतून घरी आल्यावर एकटी असताना किंवा ज्या वेळी ती एकटीच घरात असायची, त्यावेळी त्या बापाने आपल्याच मुलीवर अत्याचार केला. एके दिवशी पीडितेची बहीण अचानक घरी आली आणि तिने हा प्रकार पाहिला. तिने तो धक्कादायक प्रकार घाबरत घाबरत आईला सांगितला. त्यानंतर पीडितेच्या आईने पोटच्या गोळ्यासाठी स्वत:च्या पतीविरुद्ध सोलापूर तालुका पोलिसांत धाव घेत फिर्याद दिली. त्यावरून बापाविरुद्ध बालक लैंगिक अत्याचाराच्या (पोक्सो) कलमासह बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
७ साक्षीदार अन् वैद्यकीय पुरावा ठरला महत्त्वाचा
सोलापूर तालुका पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन सहाय्यक पोलिस निरीक्षक देवडे यांनी आरोपी बापास अटक केली. त्यानंतर त्यांनी तपास केला व न्यायालयात दोषारोपपत्र पाठवले. या खटल्याची सुनावणी विशेष न्यायाधीश बी. एन. सुरवसे यांच्यासमोर पार पडली. या प्रकरणी सात साक्षीदारांच्या साक्षी, वैद्यकीय पुरावा, सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य मानून विशेष न्यायाधीशांनी आरोपी बापास २० वर्षे सक्तमजुरी आणि २० हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली. दंड न भरल्यास एक वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. या प्रकरणी सरकारतर्फे ॲड. शीतल डोके यांनी तर आरोपीच्या वतीने ॲड. झुरळे यांनी काम पाहिले
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.