Ramdas Kadam: रामदास कदमांचा मुलगा अजूनही शिवसेनेतच

By

सत्तासंघर्षानंतर शिवसेना शिंदे गटातील वाद शिगेला पोहचला आहे. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर अनेक आमदार आणि खासदार शिंदे गटात सामील झाले आहेत. अशातच, राजकीय वर्तुळात रामदास कदम यांचा दुसरा चिरंजीव सिद्धेश कदमची चर्चा जोरदार सुरु आहे. रामदास कदम आणि त्यांचे चिरंजीव आमदार योगेश कदम हे देखील शिंदे गटात गेले आहेत. मात्र त्यांचा दुसरा मुलगा सिद्धेश अजुनही शिवसेनेतच आहे. त्यामुळे अनेक तर्क वितर्क लावले जात आहेत. (Siddhesh Ramdas Kadam still in the yuva sena core committee Shiv Sena)

मात्र रामदास कदम यांचे दुसरे पुत्र ठाकरे गटाच्या युवासेनेच्या कोअर कमिटी कार्यकारणीत आहे. त्यामुळे त्यांना कार्यकरणीत अजूनही स्थान कसे काय? सवाल उपस्थित होत आहे.

शिवसेना ठाकरे गटाची काल शिवसेना भवनात दसरा मेळावा पूर्व तयारीसाठी महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीला शिवसेना नेते विनायक राऊत, अनिल देसाई आणि मुंबईतील सर्व विभाग प्रमुख तसेच युवासेना सचिव वरुण सरदेसाई आणि शिवसेना सचिव सूरज चव्हाण उपस्थित होते. याच बैठकीत सिद्धेश रामदास कदम अजूनही युवासेनेच्या कोअर कमिटी कार्यकारणीत कसे ? असा प्रश्नं विभाग प्रमुख सुधाकर सुर्वे आणि विलास पोतनीस यांनी उपस्थित केला.

तसेच, शिवसेना नेते अनिल देसाई आणि विनायक राऊत यांनीही आश्चर्य व्यक्तं करत युवासेना सचिव वरुण सरदेसाई आणि सूरज चव्हाण यांना जाब विचारला? यावर वरुण सरदेसाई आणि सूरज चव्हाण यांनी यावर लवकरच निर्णय शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना विचारून घेऊ असे उत्तर दिले.

सध्या रामदास कदम आणि त्यांचे चिरंजीव आमदार योगेश कदम शिवसेना शिंदे गटात असून ते दररोज शिवसेना ठाकरे गटावर जहरी टीका करत आहेत. अशा प्रसंगी रामदास कदम यांचे दुसरे चिरंजीव सिद्धेश कदम शिवसेना ठाकरे गटाच्या युवासेनेत असल्याने विभाग प्रमुखांनी युवासेनेच्या कार्यपद्धतीवर संताप व्यक्त केला आहे.