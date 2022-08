By

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दहिहंडीचा आता क्रीडा प्रकारात समावेश करण्यात आल्याची घोषणा गुरुवारी विधानसभेत केली. तसेच, खेळात सहभागी खेळाडू अर्थात गोविंदांना शासकीय योजनांचा लाभही मिळणार आहे. यामध्ये गोविंदांसाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये ५ टक्के आरक्षण असेल अशी घोषणा केली. आणि राज्यातील नव्या वादाला तोंड फुटले. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या या घोषणेविरोधात सोशल मीडियावर तीव्र नाराजी उमटताना दिसत आहे. अनेक युजर्सनी त्यांच्या शिक्षणावर प्रश्न तर पदासंदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. तर गोविंदाप्रमाणे मंगळागौर करणा-या महिलांना सुद्धा नोकऱ्या द्या, सोशल मीडियावर संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.(social media is against reservation for govinda angry reactions)

दहिहंडी क्रीडा प्रकारात गोविंदांसाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये ५ टक्के आरक्षणाची मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा देताच सोशल मीडियावर संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

एका महिलेने गोविंदांना आरक्षण देताय तर मंगळागौर आगोटा पागोटा करणा-या महिलांना पण सांस्कृतिक मंत्रालयांतर्गत काही अर्धवेळ नोक-या द्या... अशी मागणी केली आहे.

रात्र आणि दिवस एक करून स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर हा अन्याय आहे असा आरोप करत या निर्णयाचा फेरविचार करावा. असी मागणी करण्यात आली आहे.

तर काही युजर्सनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या शिक्षणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे.