सोलापुरात सापडतात रोज नवे 30 टक्के कोरोनाबाधित

सोलापूर : गृहमंत्री आले, आरोग्यमंत्री आले, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेही आले. सोलापुरात कोरोना आटोक्‍यात येणार कधी? हा एप्रिलपासून पडलेला प्रश्‍न आजही कायम आहे. सोलापुरात कोरोनाबाधितांचे आणि मृतांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. 1 ते 8 जुलै या कालावधीत सोलापूर महापालिका हद्दीत सरासरी 30 टक्‍क्‍यांच्या वेगाने कोरोनाचा फैलाव होऊ लागला आहे. गेल्या आठ दिवसात 2167 कोरोना चाचण्या झाल्या. त्यातून 659 नवे कोरोनाबाधित आढळले आहेत. एकूण तपासणीच्या तुलनेत सरासरी 30 टक्के नवीन कोरोनाबाधित आढळत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. महापालिकेचे आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी कोरोना चाचण्यांमध्ये चांगला पायंडा पाडला होता. कोरोना चाचणीचा एकही अहवाल प्रलंबित ठेवला जात नव्हता. 2 जुलैपासून मात्र सोलापूर महापालिका हद्दीतील कोरोना चाचणीचे अहवाल प्रलंबित राहू लागले आहेत. संशयित कोरोनाबाधित वाढल्याने अहवाल प्रलंबित राहू लागल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. 1 ते 8 जुलै या कालावधीत नव्याने आढळलेल्या 659 कोरोनाबाधितांपैकी 37 व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. शहरातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव आटोक्‍यात येणार कसा? हा प्रश्‍न कायम असतानाच आता शहराशेजारी असलेल्या अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर आणि उत्तर सोलापूर तालुक्‍यातील कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. या तालुक्‍यांमधील वाड्या वस्त्यांवर कोरोनाचा संसर्ग पोचल्याने सोलापूर व परिसरातील कोरोना हद्दपार करण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची गरज निर्माण झाली आहे. महापलिका हद्दीतील कोरोनाची वाटचाल

ता. तपासणी बाधित मृत्यू

1 जुलै 180 43 5

2 जुलै 193 71 6

3 जुलै 342 102 2

4 जुलै 349 83 4

5 जुलै 339 106 4

6 जुलै 261 126 6

7 जुलै 271 38 5

8 जुलै 232 90 5

एकूण 2167 659 37

