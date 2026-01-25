सुपर ओव्हरमध्ये जिंकला सोलापूर शहर पोलिस अधिकाऱ्यांनी सामना! एका पोलिस उपायुक्तांनी मारले 2 चौकार, दुसऱ्यांनी घेतला उत्कृष्ट झेल, ‘हे’ मॅन ऑफ दि मॅच, वाचा...

तात्या लांडगे
सोलापूर : सोलापुरातील रेल्वे मैदानावर आज (रविवारी) सोलापूर रेल्वे अधिकारी आणि शहर पोलिस अधिकाऱ्यांच्या संघात १५ षटकांचा क्रिकेट सामना पार पडला. हा सामना रोमांचक झाला, सुपर ओव्हरमध्ये शहर पोलिस अधिकाऱ्यांच्या संघाने नऊ धावांनी हा सामना जिंकला.
महापालिका निवडणुका पार पडल्यानंतर रिलॅक्स झालेल्या सोलापूर शहर पोलिस अधिकाऱ्यांचा रविवारी रेल्वे अधिकारी संघासोबत क्रिकेट सामना झाला. टॉस जिंकून रेल्वे अधिकारी संघाने पहिल्यांदा फलंदाजी केली. १५ षटकात १०७ धावा केल्या. १०८ धावांचे आव्हान घेऊन सोलापूर शहर पोलिस अधिकाऱ्यांचा संघ मैदानात उतरला. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या संघांनी देखील रेल्वे संघाएवढ्याच धावा केल्या. सामना बरोबरीत तथा अर्निणीत राहिला. त्यानंतर सुपर ओव्हर टाकावी लागली. सर्वांना रेल्वे संघ जिंकेल, असे वाटत होते. सोलापूर शहर पोलिस अधिकारी संघाकडून पोलिस उपनिरीक्षक संतोष येळे, सहायक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय काळे मैदानात उतरले.
चार चेंडूत पाच धावा केल्या आणि पाचव्या चेंडूत श्री. काळे बाद झाले. त्यानंतर मैदानात उतरले सहायक पोलिस निरीक्षक नीलेश सोनवणे. त्यांनी शेवटच्या चेंडूवर लॉंग ऑनच्या दिशेने उत्तुंग षटकार ठोकला. रेल्वे अधिकारी संघाला सामना जिंकण्यासाठी एका षटकात ११ धावांची गरज होती. पण, त्यांचे दोन्ही खेळाडू अवघ्या दोनच धावा करू शकले. यावेळी पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार, रेल्वेचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक सुजित मिश्रा यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
दोन्ही पोलिस उपायुक्तांची चमकदार कामगिरी
सोलापूर शहर पोलिस अधिकारी संघाचे नेतृत्व पोलिस उपायुक्त गौहर हसन यांच्याकडे होते. त्यांनी फलंदाजी करताना दोन चौकार मारले. तर क्षेत्ररक्षण करताना पोलिस उपायुक्त विजय कबाडे यांनी उत्कृष्ट झेल टिपला.
एपीआय सोनवणे ‘मॅन ऑफ दि मॅच’
या क्रिकेट सामन्यात पोलिस उपनिरीक्षक मनोज मोरे यांनी उत्कृष्ट गोलंदाजी केली. सहायक पोलिस निरीक्षक जीवन निरगुडे यांनीही फलंदाजी चांगली केली. फलंदाजीत सर्वाधिक धावा करणारे सहायक पोलिस निरीक्षक नीलेश सोनवणे ‘मॅन ऑफ दि मॅच’ ठरले. त्यांनी उत्कृष्टपणे यष्टीरक्षणाचीही जबाबदारी सांभाळली होती.
