सोलापूर पोलिसांचा इशारा! रात्री १० नंतर विनाकारण घराबाहेर फिराल तर दाखल होईल गुन्हा; अतिसंवेदनशील ‘या’ ३० ठिकाणी १५ दिवस राहणार पोलिस, वाचा...

तात्या लांडगे
सोलापूर : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील शांतता व सुव्यवस्था बिघडू नये, यासाठी सोलापूर शहरातील घोंगडे वस्ती, शास्त्री नगर, नई जिंदगी अशा ३० अतिसंवेदनशील ठिकाणी पोलिसांचे फिक्स पॉइंट लावण्यात आले आहेत. याशिवाय रात्री १० नंतर विनाकारण फिरणाऱ्यांवरही पोलिसांनी निर्बंध घातले आहेत.
महापालिका निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यावरून शिंदे व सरवदे कुटुंबातील वाद विकोपाला गेला. त्यात बाळासाहेब सरवदे यांचा खून झाला. याशिवाय शुक्रवारी भवानी पेठ परिसरात देखील गोंधळ झाला होता. निवडणुकीत उमेदवारी न मिळाल्याने अनेकजण नाराज असून अनेकांना पक्षाने डावल्याने अपक्ष उभारावे लागले आहे. त्यामुळे प्रचारादरम्यान दोन गटात वाद होऊ शकतात.
या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांनी शनिवारी सर्व पोलिस अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात त्यांनी रात्रगस्त प्रभावीपणे करावी, रात्री दहानंतर विनाकारण फिरणाऱ्यांवर लक्ष ठेवून कारवाई करावी, अतिसंवेदनशील ठिकाणी विशेष लक्ष द्यावे, अशा सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार शहरातील विजापूर नाका, एमआयडीसी, सदर बझार, जेलरोड, जोडभावी पेठ, सलगर वस्ती, फौजदार चावडी या सात पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत अंमलबजावणी सुरु झाली आहे.
तीन पातळ्यांवर पोलिसांचे लक्ष
रात्री दहा ते साडेअकरा-बारा वाजेपर्यंत शहरातील प्रत्येक नगरामध्ये गस्त घातली जात आहे.
गोपनीय माहितीच्या आधारावर लगेचच त्या प्रभागात कोंबिंग ऑपरेशन राबविले जाणार आहे.
अतिसंवेदनशील भागात फिक्स पॉइंट, ३० ठिकाणे अतिसंवेदनशील, त्याठिकाणी १६ जानेवारीपर्यंत पोलिस बंदोबस्त असणार.
महापालिकेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने पोलिसांची गस्त
मतदारांवर गैरमार्गाने दबाव आणणे, त्यांना धमकी किंवा दमदाटी करणे अशा प्रकारांवर पोलिसांचे विशेष लक्ष आहे. कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने रात्री दहानंतर विनाकारण कोणीही घराबाहेर फिरू नये. रात्री दहापासून दररोज स्थानिक पोलिस, गुन्हे शाखेची पथके गस्त घालत आहेत. अतिसंवेदनशील ठिकाणी फिक्स पॉइंट लावले असून कोंबिंग ऑपरेशन देखील राबविले जाईल.
- एम. राज कुमार, पोलिस आयुक्त, सोलापूर शहर
