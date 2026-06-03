सोलापूरच्या पोलिस पथकावर पाथर्डीत गोळीबार! जेऊर येथील सराफा व्यापाऱ्यावरील दरोडा प्रकरण; साथीदारांसह आरोपी फरार, अक्कलकोट तालुक्यातील एकजण अटकेत

सोलापूर/पाथर्डी : सोलापूर जिल्ह्यातील सराफा व्यापाऱ्यावरील दरोडा प्रकरणातील संशयित आरोपींना पकडण्यासाठी आलेल्या सोलापूर ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकावर संशयित आरोपीने गोळीबार केला. ही घटना तालुक्यातील खरवंडी कासार येथे घडली. दरोडा प्रकरणातील संशयित आरोपी पावलस ऊर्फ मेहेर कचरू गायकवाड (रा. खरवंडी, ता. पाथर्डी) हा साथीदारांसह घटनास्थळावरून पसार झाला. सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट तालुक्यातील जेऊर येथील सराफ व्यापारी अभिनंदन काशिनाथ पोतदार यांना अडवून त्यांच्याकडील सोने लुटल्याप्रकरणी अक्कलकोट दक्षिण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. संशयित गायकवाड हा खरवंडी येथे असल्याची माहिती सोलापूर पोलिसांना समजताच सहायक पोलिस निरीक्षक विजय आत्माराम शिंदे यांच्या नेतृत्वातील पथक पाथर्डीत गेले झाले.
पाथर्डीचे पोलिस निरीक्षक विलास पुजारी यांच्या समन्वयाने खरवंडी बीटचे पोलिस कॉन्स्टेबल आसाराम बटुळे व होमगार्ड मिठू खेडकर यांची मदत घेऊन आरोपीचा खरवंडी परिसरात शोध सुरू होता. गायकवाड हा गुरुवारी रात्री आपल्या घरासमोर काही साथीदारांसह पाइपलाइनचे काम करत असल्याचे पोलिसांना दिसून आले. पोलिसांनी सापळा रचून आरोपीला शरण येण्याचे आवाहन केले. मात्र, गायकवाड याने पोलिस पथकाला न जुमानता गोळीबार केला.
एक गोळी बटुळे यांच्या जवळून गेली. यानंतर पोलिसांनी आरोपीला पकडण्याचा प्रयत्न केला. अंधाराचा फायदा घेऊन त्याने घरासमोर उभ्या असलेल्या कारमधून साथीदारांसह बीडच्या दिशेने पलायन केले. घटनेची माहिती समजताच जिल्हा पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक वैभव कलबुर्गे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी नीरज राजगुरू, पोलिस निरीक्षक विलास पुजारी यांनी घटनास्थळी भेट दिली. या प्रकरणी सहायक पोलिस निरीक्षक विजय शिंदे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून पावलस ऊर्फ मेहेर कचरू गायकवाड व त्याच्या दोन ते तीन अनोळखी साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी सोलापूर व अहिल्यानगर पोलिसांनी संयुक्त मोहीम सुरू केली आहे.
अक्कलकोट तालुक्यातील एक संशयित अटकेत
या गुन्ह्यात प्रकाश चोरमले (रा. आलेगाव, ता. अक्कलकोट) या संशयितास पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. ५) रात्री सोलापूर बस स्थानक परिसरातून अटक केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दरोडेखोरांनी सराफाला लुटण्यासाठी याची मदत घेतली असावी, असा पोलिसांना संशय आहे. त्यादृष्टीने तपास सुरु असून चोरमले यास उद्या (शनिवारी) न्यायालयात हजर केले जाणार आहे.
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