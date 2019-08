नवी दिल्ली : सोलापूर येथील सिध्देश्‍वर सहकारी साखर कारखान्याची चिमणी प्रस्तावित विमानतळाच्या कामात तसेच विमानांच्या आवागमनात अडथळा ठरणारी असल्याचे मुलकी विमान वाहतूक प्राधिकरणाचे (डीजीसीए) निरीक्षण योग्य आहे. त्यामुळे कारखान्याने ही चिमणी आगामी 60 दिवसांत पाडावी, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. या निकालाविरूध्द अपील करण्यासाठी कारखान्याला 60 दिवसांचा अवधीही न्यायालयाने दिला आहे. न्या. अजय खानविलकर व न्या. डी.के. माहेश्‍वरी यांच्या पीठाने हा निकाल दिला. या प्रकरणात राज्य सरकारच्या वतीने ऍड. निशांत काटनेश्‍वरकर यांनी, डीजीसीएच्या वतीने पी. एस. नरसिंह तर कारखान्याच्या वतीने व्ही. गिरी यांनी युक्तिवाद केला. सिध्देश्‍वर कारखान्याची ही चिमणी तेथील प्रस्तावित विमानतळासाठी अडथळा ठरणारी असल्याने ती पाडली पाहिजे असे डीजीसीएने म्हटले होते. त्यानंतर सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कारखान्याला नोटीसही दिली होती. मात्र अशी नोटीस देणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारात येत नाही असा युक्तिवाद करून कारखान्यायाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही चिमणी पाडण्याचे निर्देश कारखान्याला दिले. त्या निकालाला कारखान्याच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब करताना ही चिमणी दोन महिन्यांत पाडण्याचे निर्देश दिले.



Web Title: solapur siddheshwar factory has got notice from supreme court