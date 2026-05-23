सोलापूरच्या टेक्स्टाईल एजंटाची ६८ लाख रुपयांची फसवणूक! शेअर मार्केटमधून १००० टक्के नफ्याचे आमिष; विश्वास ठेवला, लिंकवर क्लिक, नफा सोडा मुद्दलही लंपास, वाचा...

सोलापूर : येथील शहरातील टेक्स्टाईल एजंट किरण नागनाथ कोटा (वय ४९, रा. रंगराज नगर, मार्केट यार्डामागे, सोलापूर) यांना सायबर गुन्हेगारांनी ६८ लाख २६ हजार रुपयास फसविले आहे. २० एप्रिल ते २१ मे या काळात फसवणूक झाली आहे. या प्रकरणी त्यांनी सोलापूर शहर सायबर पोलिसांत फिर्याद दिली आहे.
फिर्यादी कोटा यांना १९ एप्रिल रोजी सायंकाळी सातच्या सुमारास घरी असताना ते मोबाईलवर स्वत:चे फेसबूक अकाऊंट पाहत होते. त्यावर आयआयएफएल कॅपिटल लि. या अनोळखी कंपनीची एक जाहिरात दिसली. त्यावर क्लिक केले आणि ते एका व्हॉट्सॲप ग्रूपमध्ये समाविष्ठ झाले. त्या ग्रूपमध्ये इतरही सदस्य होते. त्यात आर व्यंकटरमन, टीना मल्होत्रा, टीना या तिघांचे ग्रूप ॲडमिन म्हणून नंबर होते. त्याच रात्री पावणेदहाच्या सुमारास टीना मल्होत्रा आयआयएफएल सेक्युरिटीज या नावाच्या अनोळखीने माझ्या व्हॉट्सॲप क्रमांकावरून ‘प्लिज कॉल’ असा मेसेज केला.
दुसऱ्या दिवशी टीनाने व्हॉट्सॲपवर ‘गुड इव्हिनिंग सर’ असा मेसेज केला. त्यानंतर तिने ऑनलाईन ट्रेडिंगसाठी ‘डीएमए’ (डायरेक्ट मार्केट ॲक्सेस) खात्याची माहिती दिली. ट्रेडिंग कसे चालते, नफा कसा मिळतो हे सांगितले. फिर्यादीस शेअर मार्केटची माहिती असल्याने ती माहिती खरी वाटली. त्यानंतर फिर्यादी कोटा यांनी पैसे गुंतवले आणि फसले. शहर गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अरविंद माने यांच्याकडे गुन्ह्याचा तपास सोपविण्यात आला आहे.
कोटा यांनी लिंकवर क्लिक केले अन्...
२० एप्रिलला दुपारी सव्वाएकच्या सुमारास कोटा यांना टीना या अनोळखीने पॅनकार्डचा फोटो पाठवायला सांगितला. त्यानंतर व्हॉट्सअपवर पाठवलेल्या एका लिंकवर क्लिक केले आणि ते पुन्हा एका व्हॉट्सॲप ग्रूपमध्ये समाविष्ठ झाले. त्याठिकाणी एकजण व्हॉट्सॲप संपर्क साधू लागला. गुंतवणूक केलेल्या रकमेवर वर्षात एक हजार टक्के नफा मिळेल, असे सांगितले. त्यावर विश्वास ठेवून शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवले. २० एप्रिलला एक लाख रुपये, २२ एप्रिलला २० हजार, २५ एप्रिलला ३० हजार, ४ मे रोजी ३० लाख, ६ मे रोजी नऊ लाख ९६ हजार रुपये, अशी रक्कम गुंतवली. ‘डीएमए’ खात्यात २० दिवसांत गुंतवलेल्या रकमेसह एकूण ७९ लाख ८० हजार १०० रुपये दिसले. २० दिवसांत २९ लाख ३४ हजार १०० रुपयांचा नफा झाल्याचे ऑनलाईन दाखविले. त्यावेळी ८५ हजार काढण्याची रिक्वेस्ट टाकली, पण ती नाकारली. त्यानंतर विविध शुल्क सांगून आणखी पैसे घेतले. पण, ना नफा मिळाला ना मुद्दल, असेही फिर्यादीत नमूद आहे.
