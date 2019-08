सोलापूर टॉवेल उद्योगाचे हब होणार 

मुंबई: वस्त्रोद्योग आणि यंत्रमाग उद्योगाला मंदीमुळे संघर्ष करावा लागत असला तरी टॉवेल उद्योगाने मात्र या क्षेत्राला आशेचा किरण दाखवला आहे. सोलापुरात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जागतिक दर्जाचे टेरी टॉवेलचे उत्पादन होणार आहे. भविष्यात टॉवेल उद्योगाचे हब होण्यासाठी सोलापुरात प्रथमच टेरी टॉवेलशी संबंधित जागतिक व्यापारी प्रदर्शन भरवण्यात येणार आहे. एशिया-पॅसिफिकमध्ये गृह वस्त्र बाजारपेठेत तिसऱ्या क्रमांकाचा वाटा असलेल्या भारताचे 3.7 अब्ज डॉलरची बाजारपेठ होण्याचे लक्ष्य आहे. टॉवेल उद्योगात जवळपास 72 हजार रोजगार आहेत. नुकताच सोलापुरात टेरी टॉवेलविषयक डिजिटल प्रिंटिंगची मशीन जर्मनीहून आणण्यात आली आहे. या मशीनमुळे सोलापुरात जागतिक दर्जाचे "टेरी टॉवेल' उत्पादित होतील, असे "व्हायब्रंट टेरी टॉवेल ग्लोबल एक्‍स्पो अँड समिट'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि "टेक्‍स्टाईल डेव्हलपमेंट फाउंडेशन'चे अध्यक्ष राजेश गोस्की यांनी सांगितले. सोलापूर येथे 25 ते 27 सप्टेंबरदरम्यान "व्हायब्रंट टेरी टॉवेल ग्लोबल एक्‍स्पो अँड समीट' होणार आहे. या प्रदर्शनामध्ये कापूस उत्पादक ते कापड उत्पादक ते व्यापारी, निर्यातदार आणि आयातदार यांना एकाच व्यासपीठावर आणले जाणार आहे. स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांसाठी थेट जाळे प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न आहे. टॉवेल आणि घरातील कपड्यांच्या क्षेत्रांमध्ये जी आव्हाने भेडसावतात त्यांच्यावर उपाययोजनेसंबंधी चर्चाही येथे होणार असल्याचे "समिट'चे उपाध्यक्ष गोविंद झंवर यांनी सांगितले

