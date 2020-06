सोलापूरकर, बार्शीकर धावले कोकण वासियांच्या मदतीला 

सोलापूर ः निसर्ग चक्रीवादळाच्या तडाख्याने जमीनदोस्त झालेल्या वीजयंत्रणेची पुन्हा उभारणी करण्यासाठी सोलापूर जिल्ह्यातील महावितरणचे 14 अभियंते व कर्मचारी संततधार पावसात कोकणातील दापोली परिसरात (जि. रत्नागिरी) युद्धपातळीवर दुरुस्तीचे काम करीत आहेत. सोलापूर व बार्शी येथील हे कर्मचारी कोकणवासियांच्या मदतीला धावले आहेत. गेल्या तीन जूनला निसर्ग चक्रीवादळाचा कोकणच्या किनारपट्टीला मोठा तडाखा बसला. प्रामुख्याने रायगड व रत्नागिरीसह इतर काही जिल्ह्यातील वीजयंत्रणेची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली. रत्नागिरी जिल्ह्यात सुमारे 7800 वीजखांब जमीनदोस्त झाले आहेत. राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील वीजयंत्रणेच्या दुरुस्तीसाठी इतर जिल्ह्यातून महावितरणचे अभियंते व कर्मचाऱ्यांची पथके पाठविण्याचे निर्देश दिले होते. सोलापूर जिल्ह्यातील महावितरणच्या सोलापूर शहर व ग्रामीण तसेच बार्शी विभागातील दोन अभियंता व 12 जनमित्र दापोली तालुक्‍यातील हर्णे येथे वीजयंत्रणेच्या दुरुस्तीसाठी पाठविण्यात आले आहे. समुद्रकिनारी असलेल्या या गावातील सुमारे 95 टक्के वीजयंत्रणा चक्रीवादळाने जमीनदोस्त झाली आहे. कोरोनामुळे बाहेर जिल्ह्यातील मजूर उपलब्ध होत नसल्याने ग्रामस्थांच्या मदतीने वीजयंत्रणा उभारण्याचे काम सुरु आहे. यामध्ये नवीन वीजखांब रोवणे, वीजतारा ओढणे, खड्डे करण्यापासून वीजखांबांची खांद्यावरून वाहतूक करण्यापर्यंत सर्व कामे महावितरणचे कर्मचारी करीत आहेत. या दुरुस्ती कामादरम्यान संततधार पाऊस हजेरी लावत असल्याने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीला तोंड देत वीजयंत्रणेची कामे करावी लागत आहेत. मात्र, चक्रीवादळामुळे खंडित झालेला वीजपुरवठा अविश्रांत दुरुस्ती कामांद्वारे लवकरात लवकर सुरु करण्याचे प्रयत्न अभियंते व कर्मचाऱ्यांकडून सुरु आहेत.



Web Title: Solapurkar, Barshikar ran to the aid of Konkan people