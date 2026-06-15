SSC HSC Supplementary Exams : दहावी-बारावीची पुरवणी परीक्षा मंगळवारपासून सुरू

पुणे - राज्यात दहावी-बारावीची पुरवणी परीक्षा मंगळवारपासून (ता. १६) सुरू होत आहे. दहावीच्या परीक्षेसाठी एकूण ४८ हजार ७२३ विद्यार्थ्यांनी, तर बारावीच्या परीक्षेसाठी एक लाख चार हजार ४९४ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे (राज्य मंडळ) सचिव डॉ. दिपक माळी यांनी दिली..राज्य मंडळाच्या पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर आणि कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत जून-जुलैमध्ये घेण्यात येणारी दहावी-बारावीची पुरवणी परीक्षा मंगळवारपासून सुरू होणार आहे. दहावीची पुरवणी परीक्षा १६ ते ३० जून दरम्यान, तर बारावीची परीक्षा १६ जून ते ८ जुलै दरम्यान होणार आहे..मंडळामार्फत प्रसिद्ध आणि छपाई केलेले वेळापत्रकच ग्राह्य धरावे, अन्य संकेतस्थळावरून किंवा अन्य यंत्रणेने छपाई केलेले वेळापत्रक ग्राह्य धरू नये. सकाळच्या सत्रात सकाळी साडे दहा वाजता आणि दुपारच्या सत्रात अडीच वाजता परीक्षार्थ्यांनी परीक्षा केंद्रातील दालनात उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. सकाळच्या सत्रात अकरा वाजता आणि दुपारच्या सत्रात तीन वाजता परीक्षा दालनात प्रश्नपत्रिकांचे वितरण करण्यात येईल, असे डॉ. माळी यांनी स्पष्ट केले आहे..फेब्रुवारी-मार्चमधील परीक्षेप्रमाणेच जून-जुलैमधील परीक्षेसाठी पेपरच्या दिलेल्या वेळेनंतर दहा मिनिटे वेळ वाढवून दिली आहे. पुरवणी परीक्षेत प्रात्यक्षिक, तोंडी आणि अंतर्गत मूल्यमापन आणि श्रेणी परीक्षांचे ऑनलाइन पद्धतीने गुण भरून घेण्यात येणार आहे. याबाबत लिंक आणि सविस्तर सूचना विभागीय मंडळांमार्फत सर्व शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांना दिली आहे, असेही डॉ. माळी यांनी नमूद केले..पुरवणी परीक्षेचा कालावधी -परीक्षा : कालावधीदहावी : १६ ते ३० जूनबारावी : १६ जून ते ८ जुलै.परीक्षेसाठी नोंदणी केलेले विद्यार्थी -विद्यार्थी : दहावी : बारावीमुले : ३४,९३९ : ६९,६६४मुली : १३,७८४ : ३४,८३०एकूण : ४८,७२३ : १,०४,४९४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.