Maharashtra SSC Exam Schedule 2026: तयारीला लागा! SSC बोर्ड परीक्षा 2026 वेळापत्रक जाहीर, पाहा पहिला कोणता पेपर

Maharashtra SSC Board Exam 2026: बारावी- दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी बोर्डाच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे. चला तर पाहुयात पहिला पेपर कोणता आहे
Maharashtra SSC Board Exam 2026: महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाने SSC (दहावी) बोर्ड परीक्षा 2026 चे नवीन वेळापत्रक जाहीर केले आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीस वेळापत्रक जाहीर झाल्याने विद्याथ्यांना त्यांच्या अभ्यास कसा करायचा हे ठरवणे आता सोपे होण्याची शक्यता आहे.

