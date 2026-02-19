महाराष्ट्र बातम्या

SSC Board Exam : सीसीटीव्हीविना आता दहावी परीक्षा; राज्य मंडळासमोर कॉपीमुक्तीचे आव्हान

राज्यात दहावीची परीक्षा पाच हजार १११ मुख्य परीक्षा केंद्रांवर घेण्यात येणार आहे. त्यातील ५५४ परीक्षा केंद्रांवर (१०.८३ टक्के) सीसीटीव्ही नाहीत.
पुणे - राज्यात दहावीची परीक्षा पाच हजार १११ मुख्य परीक्षा केंद्रांवर घेण्यात येणार आहे. त्यातील ५५४ परीक्षा केंद्रांवर (१०.८३ टक्के) सीसीटीव्ही नाहीत, तर राज्यात १९१ संवेदनशील केंद्रे असून, त्यातील ४२ केंद्रांवर सीसीटीव्हीविना परीक्षा होणार आहे.

