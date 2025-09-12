महाराष्ट्र बातम्या

SSC Exam Form : दहावीच्या परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सोमवारपासून होणार सुरू

फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या दहावीच्या परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया येत्या सोमवारपासून (ता. १५) सुरू होणार.
ssc board pune

ssc board pune

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या दहावीच्या परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया येत्या सोमवारपासून (ता. १५) सुरू होणार आहे. दहावीची परीक्षा देऊ इच्छिणाऱ्या नियमित विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचे अर्ज ‘युडायस प्लस’मधील पेन-आयडीवरून ऑनलाइन पद्धतीने त्यांच्या शाळांमार्फत भरून घेण्यात येणार आहेत.

Loading content, please wait...
education
student
SSC Exam
Application

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com