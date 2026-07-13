SSC HSC Supplementary Result : दहावी-बारावीच्या पुरवणी परीक्षेचा निकाल मंगळवारी होणार जाहीर

पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे दहावी-बारावीच्या पुरवणी परीक्षेचा निकाल मंगळवारी (ता. १४) दुपारी एक वाजता ऑनलाइनद्वारे जाहीर करण्यात येणार आहे. राज्य मंडळाच्या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत जुन-जुलैमध्ये ही पुरवणी परीक्षा घेण्यात आली. मंडळाच्या https://www.mahahsscboard.in या संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांना त्यांचा निकाल पाहता येणार आहे..राज्य मंडळाच्या पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर आणि कोकण या नऊ विभागीय मंडळातर्फे ही पुरवणी परीक्षा घेण्यात आली. दहावीची पुरवणी परीक्षा १६ जून ते ३० जून दरम्यान, तर बारावीची पुरवणी परीक्षा १६ जून ते ८ जुलै या कालावधीत घेण्यात आली. परीक्षेच्या ऑनलाइन निकालानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवसापासून दहावी-बारावीच्या पुरवणी परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांना स्वत:च्या अनिवार्य विषयांपैकी (श्रेणी विषयांव्यतिरिक्त कोणत्याही विशिष्ट विषयात त्याने संपादित केलेल्या गुणांची गुणपडताळणी आणि उत्तरपत्रिकांच्या छायाप्रती, पुनर्मूल्यांकनासाठी संबंधित विभागीय मंडळाकडे ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली जाणार आहे..गुणपडताळणी आणि छायाप्रतीसाठी १५ ते २४ जुलैपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. पुरवणी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकेचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करण्यासाठी मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून प्रथम उत्तरपत्रिकेची छायाप्रत घेणे अनिवार्य आहे. छायाप्रत मिळाल्याच्या दिवसापासून त्यापुढील कार्यालयीन कामाच्या पाच दिवसांत पुनर्मूल्यांकनाच्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करणे आवश्यक असणार आहे. उत्तरपत्रिकेच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी संबंधित विभागीय मंडळाकडे संपर्क साधावा, असे राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. दिपक माळी यांनी स्पष्ट केले आहे..इन्फोबॉक्स :दहावी आणि बारावीच्या फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या परीक्षेसाठी नियमित, पुनर्परिक्षार्थी विद्यार्थी, नाव नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खासगी विद्यार्थी, तसेच श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत प्रविष्ट होणारे आणि आयटीआयद्वारे ट्रान्स्फर ऑफ क्रेडिट घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज ऑनलाइनद्वारे स्वीकारले जाणार आहेत. त्याच्या तारखा मंडळामार्फत स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येतील, असेही राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. दिपक माळी यांनी सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.