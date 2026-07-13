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SSC HSC Supplementary Result : दहावी-बारावीच्या पुरवणी परीक्षेचा निकाल मंगळवारी होणार जाहीर

दहावी-बारावी पुरवणी परीक्षेचा निकाल ऑनलाइन; गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिका छायाप्रती व पुनर्मूल्यांकनासाठी विद्यार्थ्यांना तत्काळ ऑनलाइन अर्जाची सुविधा
The Maharashtra SSC HSC Supplementary Result 2026 will be declared online on July 14 at 1 PM.

The Maharashtra SSC HSC Supplementary Result 2026 will be declared online on July 14 at 1 PM.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे दहावी-बारावीच्या पुरवणी परीक्षेचा निकाल मंगळवारी (ता. १४) दुपारी एक वाजता ऑनलाइनद्वारे जाहीर करण्यात येणार आहे. राज्य मंडळाच्या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत जुन-जुलैमध्ये ही पुरवणी परीक्षा घेण्यात आली. मंडळाच्या https://www.mahahsscboard.in या संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांना त्यांचा निकाल पाहता येणार आहे.

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