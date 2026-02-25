Maharashtra Government Employees: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! शासनाचा जीआर; पगार वाढला, फरकही मिळणार

DA Hike: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी असून महागाई भत्त्यामध्ये तीन टक्क्यांची वाढ करण्यात आलेली आहे. राज्याच्या वित्त विभागाने बुधवार, दि. २५ फेब्रुवारी रोजी याबाबतचा शासन निर्णय काढला आहे. यात महागाई भत्ता ५५ टक्क्यांवरुन ५८ टक्के देण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत..शासन निर्णयात म्हटलंय की, १ जुलै २०२५ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ५५ टक्क्यांवरुन ५८ टक्के करण्यात यावा आणि १ फेब्रुवारी २०२६ पासून महागाई भत्ता वाढ रोखीने देण्यात यावी..Stock Market Today: शेअर बाजार हिरव्या रंगात बंद! सकाळच्या तेजीला दुपारी ब्रेक; कारण काय? कोणते शेअर्स वाढले?.जुलै २०२५ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीमधील थकबाकी मार्च २०२५ महिन्यात रोखीने अदा करण्यात यावी. उर्वरित कालावधीतील थकबाकीचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमीत करण्यात येतील. महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपद्धती आहे त्याच प्रकारे पुढे लागू राहतील, असंही शासन निर्णयामध्ये म्हटलेलंल आहे..Mughal Empire: 'या' मुघल सम्राटाने केली होती साम्राज्य संपण्याची भविष्यवाणी; नेमकं काय म्हटलं होतं?.महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी हा शासन निर्णय काढला आहे. सहसचिव मुग्धा नि. धुरी यांच्या स्वाक्षरीने हे आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे आता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकाराच महागाई भत्ता समान पातळीवर आलेला आहे. मात्र मार्च महिन्यात केंद्र सरकारच्या महागाई भत्त्यामध्ये वाढ होण्याचे संकेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.