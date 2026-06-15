Maharashtra Rain : राज्यात ७२ टक्के कमी पावसाची नोंद; जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यात बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये अत्यल्प पाऊस

पुणे - मॉन्सूनची आतापर्यंत वाटचाल कशी राहिली आहे, याचे प्रतिबिंब जूनच्या पहिल्या पंधरवड्याच्या पर्जन्यमानाच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. देशात एक ते १५ जून या काळात सरासरीच्या तुलनेत ३२ टक्के कमी पाऊस झाला असून, राज्यातील पावसाची तूट तब्बल ७२ टक्के आहे. देशाच्या ७१ टक्के भूभागावर अपुरा किंवा त्यापेक्षाही कमी पाऊस झाला असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे..जूनमध्ये मॉन्सूनची देशाच्या विविध भागांत प्रगती होत असल्याने या महिन्याच्या पर्जन्यमानाची राष्ट्रीय सरासरी १६५.३ मिलिमीटर आहे. पहिल्या पंधरा दिवसांतील पावसाची राष्ट्रीय सरासरी ६२.१ मिलिमीटर असून, यंदा प्रत्यक्षात ४२.४ मिलिमीटर पाऊस नोंदला गेला आहे. त्यातही केरळमध्ये मॉन्सूनच्या आगमनाच्या वेळी झालेला पाऊस आणि उत्तर भारतात पश्चिमी वाऱ्यांच्या प्रभावामुळे झालेल्या पावसाचा समावेश आहे..देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये मॉन्सूनच्या पावसाने अद्याप हजेरी लावलेली नसल्याने ७१ टक्के प्रदेशात पर्जन्यमानात तूट दिसून येत आहे.महाराष्ट्रात जूनच्या पहिल्या १५ दिवसांमध्ये सरासरी २१.३ मिलिमीटर पाऊस झाला असून, हा पाऊस सरासरीच्या तुलनेत ७२ टक्क्यांनी कमी आहे. गुजरात, झारखंड, मेघालय आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये पावसाची जास्त तूट नोंदली गेली. महाराष्ट्रात जळगाव, जालना, बीड, धाराशिव, नांदेड, अकोला आणि अमरावती या जिल्ह्यांमध्ये सर्वसाधारण (सरासरीपेक्षा १९ टक्के कमी-जास्त) पाऊस झाला आहे..मॉन्सूनची अजून पाच दिवसांची प्रतीक्षामॉन्सूनने ओडिशा, झारखंड आणि बिहारच्या काही भागांमध्ये प्रगती केल्याचे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) सोमवारी जाहीर केले. मात्र, अरबी समुद्रात हवामान अनुकूल नसल्याने महाराष्ट्रातील मॉन्सूनची वाटचाल आठवडाभरानंतरही खंडीतच राहिली. पुढील चार ते पाच दिवसांत मॉन्सूनची राज्यात पुन्हा प्रगती होऊ शकेल, असा अंदाज ‘आयएमडी’ने वर्तवला आहे..मॉन्सूनने आठ जूनला रत्नागिरी जिल्ह्यातील हर्णेपासून सातारा, सोलापूरपर्यंतचा दक्षिण महाराष्ट्राचा भाग व्यापला होता. त्यानंतर मात्र, विदर्भ आणि मराठवाड्याचा काही भाग वगळता राज्यातून पूर्वमोसमी पावसानेही दडी मारली. वातावरणात तीन किलोमीटर उंचीच्या वर वायव्येकडून येणाऱ्या कोरड्या वाऱ्यांचा प्रभाव राज्याच्या बहुतांश भागासह अरबी समुद्र आणि पश्चिम किनारपट्टीवर कायम असल्याने या संपूर्ण प्रदेशावर सध्या ढगांची निर्मिती थांबली आहे..कोरड्या हवामानाचा परिणाम कमाल तापमानावरही झाला असून, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भात अनेक ठिकाणी दिवसाच्या तापमानाचा पारा चाळीस अंश सेल्सिअसच्या वर पोचला आहे. ही स्थिती आणखी चार ते पाच दिवस कायम राहण्याची शक्यता ‘आयएमडी’ने वर्तवली आहे. ‘आयएमडी’च्या अंदाजानुसार २० जूनपासून अरबी समुद्रातील स्थितीत काहीशी सुधारणा होऊन किनारपट्टीवरील पावसात वाढ होऊ शकते. पाऊस सक्रिय झाल्यानंतर राज्यातील मॉन्सूनची वाटचाल पुन्हा सुरू होऊ शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.