महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Rain : राज्यात ७२ टक्के कमी पावसाची नोंद; जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यात बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये अत्यल्प पाऊस

मॉन्सूनची आतापर्यंत वाटचाल कशी राहिली आहे, याचे प्रतिबिंब जूनच्या पहिल्या पंधरवड्याच्या पर्जन्यमानाच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.
Monsoon

Monsoon

sakal

सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
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पुणे - मॉन्सूनची आतापर्यंत वाटचाल कशी राहिली आहे, याचे प्रतिबिंब जूनच्या पहिल्या पंधरवड्याच्या पर्जन्यमानाच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. देशात एक ते १५ जून या काळात सरासरीच्या तुलनेत ३२ टक्के कमी पाऊस झाला असून, राज्यातील पावसाची तूट तब्बल ७२ टक्के आहे. देशाच्या ७१ टक्के भूभागावर अपुरा किंवा त्यापेक्षाही कमी पाऊस झाला असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.

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