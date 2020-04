‘हॅकेथॉन’ला राज्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद

पुणे - नवनिर्मितीला चालना देण्यासाठी ‘सकाळ’ने घेतलेल्या हॅकेथॉनला मोठा प्रतिसाद मिळाला. यात तीनशेहून अधिक नवकल्पना सादर करण्यात आल्या. यातील सर्वांत चांगल्या दहा कल्पना आतापर्यंत निवडल्या आहेत. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप चांगल्या कल्पनांमध्ये पुण्यातील ‘मायलॅब’ची अनोखी कल्पनाही आहे. ही कल्पना समोर आल्यानंतर तातडीने हालचाली करत त्यांना सरकारी पातळीवर तसेच, जागतिक भागीदारीच्या (समूह म्हणून ९० देशांमध्ये अस्तित्व) दृष्टिकोनातून मदत करण्यासाठी पावले उचलली. या स्पर्धेत कोल्हापुरातील अभियांत्रिकीच्या तिसऱ्या वर्षात शिकत असलेल्या एका विद्यार्थ्याने ‘थर्मल स्कॅनर’ विकसित केला. सध्याच्या वापरात असलेल्या ‘थर्मल स्कॅनर’पेक्षा याची अचूकता अधिक असून, तो बनवण्याचा खर्च एक चतुर्थांश आहे. याचबरोबर आणखी एक अनोखा प्रकल्प डॉ. नीता यांच्या बारामतीतील ‘आर्टआयन रेन अँड क्‍लीन एन्व्हायरो. टेक्‍नॉलॉजी प्रा. लि.’ने पुण्यातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या सहकार्याने केला अाहे. निगेटिव्ह आयन्सच्या माध्यमातून कोविड-१९ चा विषाणू नष्ट करण्याचा हा प्रकल्प आहे. निगेटिव्ह आयन्स हा सिंथेसिस ऑफ रिऍक्‍टिव्ह ऍक्‍शन स्पिसीजच्या (आरओएस) प्रक्रियेतून विषाणू नष्ट करतो. कोविड- १९ च्या पृष्ठभागावरील बाष्पाचे रूपांतर ‘आरओएस’मध्ये केल्यानंतर तो निगेटिव्ह आयन्सच्या संपर्कात येतो. नंतर त्याचे रूपांतर .०२- (सुपरऑक्‍साईड) ऍनायनमध्ये होऊन त्यातून फेंटॉन रिऍक्‍शनद्वार ओएच (हायड्रोसिल/रॅडिकल) एच२ओ२ तयार होतो. यामुळे कोविड-१९चे हवा आणि पृष्ठभागावरील विषाणू (मानवी शरीराबाहेरील) नष्ट होतात.

