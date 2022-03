बाईक चालेना, पेट्रोल परवडेना; वैतागलेल्या तरुणाने घेतला घोडा

By

पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले की सर्वसामान्यांना याचा मोठा फटका बसत असतो. कोरोना काळात पेट्रोल डिझेलच्या किंमती गगनाला भिडल्या होत्या. अशात औरंगाबादचे शेख युसूफ यांनी पेट्रोल डिझेलच्या किंमतींना कंटाळून चक्क घोडा विकत घेतला होता आणि विशेष म्हणजे शेख युसूफ आजही आपल्या 'जिगर' या घोड्यावर बसून कामाला जातात.(Aurangabad's Shaikh Yusuf commutes to work on his horse 'Jigar')

शेख युसूफ म्हणतात,“मी कॉलेजमध्ये लॅब असिस्टंट म्हणून काम करतो आणि आजही मी प्रवासासाठी माझा घोडा वापरतो.यामुळे मी तंदुरुस्त आणि निरोगी असतो” त्यांच्या म्हणण्यानुसार, इंधनाच्या वाढत्या किमती पाहता, वाहतुकीचे साधन म्हणून घोडा हा उत्तम पर्याय आहे.

शेख युसूफ हे औरंगाबाद येथील रहिवासी असून ते आपल्या 'जिगर' या घोड्यावर बसून कामाला जातात. आजच्या या काळात पेट्रोल डिझेल महागले तरी लोक दुचाकी, चारचाकी चालविणे सोडत नाही. अशात शेख युसूफ हे आजच्या तरुणाईला प्रेरित करतात.

शेख युसूफ म्हणतात, "लॉकडाऊनच्या काळात वि माझी बाईक चालू नव्हती, पेट्रोलचे दर वाढले होते आणि सार्वजनिक वाहतूक चालत नव्हती. तेव्हाच मी हा घोडा प्रवासासाठी 40,000 रुपयांना विकत घेतला होता.”

विशेष म्हणजे लॉकडाऊन संपल्यावर त्यांनी हा घोडा विकला नाही. आजही ते दैनंदिन वापरासाठी घोड्याचा वापर करतात. सध्या त्यांच्या या अनोख्या बाबीने विशेष चर्चेत आहे.