ठाकरे गटाचे सुधाकर बडगुजर यांच्या अडचणी वाढल्या; पदाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल

मुंबई- ठाकरे गटाचे नेते सुधाकर बडगुजर यांच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. कारण, त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पदाचा गैरवापर करुन कंपनीला कंत्राट दिल्याप्रकरणी त्यांच्यावर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एसीबीने याप्रकरणी तक्रार दिली होती. (sudhakar Badgujar of the Thackeray group A case has been registered acb salim kutta)

सलिम कुत्ता प्रकरणात बडगुजर यांची चौकशी सुरु आहे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा गाजला होता. भाजप नेते नितेश राणे यांनी बडगुजर यांचा बॉम्ब स्फोटातील आरोपी सलिम कुत्ता याच्याशी संबंध असल्याचा आरोप केला होता. यावेळी त्यांनी एक फोटो आणि एक व्हिडिओ समोर आणला होता. त्यामुळे बडगुजर अडचणीत आले होते.