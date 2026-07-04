Sugar Factory : साखर कारखान्यांना दराचा गोडवा; आठवडाभरात ओलांडला प्रतिक्विंटल चार हजारांचा टप्पा

सोमेश्वरनगर (जि. पुणे) - केंद्र सरकारने साखरेचे मूल्य वाढविण्यात टाळाटाळ केली, अखेर निसर्गानेच साखरेची किंमत गुरुवारी (ता. २) प्रतिक्विंटल चार हजारांवर नेऊन ठेवली. दुष्काळाचे संकट घोंगावू लागल्याने राज्यातील कारखान्यांना प्रथमच साखरेसाठी चार हजार रुपये प्रतिक्विंटलपेक्षा अधिकचे दर मिळाले. मागील आठवडाभरात दोनशे ते अडीचशे रुपये प्रतिक्विंटलची वाढ नोंदवली गेली. यामुळे आर्थिक गर्तेत निघालेल्या कारखान्यांना थोडासा दिलासा मिळाला आहे..केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये साखरेचे किमान विक्री मूल्य (एमएसपी) ३१०० रुपये प्रतिक्विटंल केले होते. ते ‘जैसे थे’ आहेत. दुसरीकडे कारखान्यांचा एकूण उत्पादन खर्च ४२०० ते ४४०० रूपयांवर पोचला. परिणामी ऐंशी टक्के कारखाने तोट्यात गेले. यामुळे एमएसपी ४२०० रुपये करावी, यासाठी कारखाने व शिखर संस्था जीवाचे रान करत होत्या. अखेर जागतिक बाजारात साखरेचे दर ४४० डॉलर प्रतिटनाहून ४७८ डॉलर प्रतिटनावर पोचले आणि देशातला दुष्काळ यामुळे साखरेचे दर प्रथमच प्रतिक्विंटल ४००० रुपयांच्या पुढे गेले..लहान साखरेचे १ जूनला ३७५० ते ३७७० रुपये प्रतिक्विंटल असे असणारे दर जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात ३८३० ते ३८५० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत पोहोचले. बुधवारी (ता. २) ते ३९५० पर्यंत गेले, तर गुरुवारी राज्यातील अनेक कारखान्यांना चार हजारांच्या पुढे दर मिळाले.गुरुवारी सोमेश्वर कारखान्याला लहान साखरेला (एस १) ४०५० रुपये प्रतिक्विंटल, तर मोठ्या (एम) साखरेला ४१५० रुपये प्रतिक्विंटल, असा समाधानकारक दर मिळाला. आर्थिक गाळात रुतलेल्या कारखान्यांसाठी हा दिलासा आहेच. मात्र, बहुतेक कारखान्यांकडे पंचवीस टक्केच साखर उरली आहे. तसेच, जादा गाळप करू शकलेल्या मोजक्या कारखान्यांना याचा चांगला फायदा होणार आहे..लहान साखरेचे दर (एक्स मिल)दिनांक - प्रतिक्विंटल दर (रुपयांत)२२ ते २८ जून - ३७४५ ते ३७६५२९ जून - ३८३५ ते ३८५५३० जून - ३९०५ ते ३९२५१ जुलै - ३९४५ ते ३९६५२ जुलै - ४०२० ते ४०५०.उत्पादनखर्चात वाढ झाल्याने साखरेचे दर ४२०० ते ४३०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत टिकणे आवश्यक आहे. हंगामात देशात शिल्लक साखर ४८ लाख टन होती, तर साखरनिर्मिती २७२ लाख टन झाली. यातून देशांतर्गत खप आणि साखरनिर्यातीचा आकडा वजा केल्यास सप्टेंबरअखेर केवळ ३४ लाख टन साखर शिल्लक राहील, असा अंदाज स्पष्ट झाला आहे. तसेच महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटकचे साखरउत्पादन घटण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे दरवाढ झाली आहे.- राजेंद्र यादव, कार्यकारी संचालक, सोमेश्वर साखर कारखाना (बारामती).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.