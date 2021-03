एफआरपीचे दोन हजार 385 कोटी थकले ! आतापर्यंत 15 हजार 850 कोटी रुपये पडले शेतकऱ्यांच्या पदरात

माळीनगर (सोलापूर) : चालू गळीत हंगाम अखेरच्या टप्प्यात आला असताना देखील 15 मार्चअखेर राज्यात गाळप झालेल्या उसाची 2385.06 कोटी रुपये एफआरपीची रक्कम कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना देणे बाकी आहे. यंदाच्या हंगामात राज्यातील ऊस उत्पादकांच्या पदरात 15 हजार 850.62 कोटी रुपये ऊसबिलाच्या रूपाने पडले आहेत. दरम्यान, थकीत एफआरपीप्रकरणी साखर आयुक्तांकडून 13 कारखान्यांवर आतापर्यंत कारवाई करण्यात आली आहे. साखर आयुक्तालयाकडून याबाबतची आकडेवारी नुकतीच जाहीर करण्यात आली आहे. राज्यात यंदा 188 कारखान्यांनी गाळप हंगाम घेतला आहे. त्यामध्ये 15 मार्चअखेर 828.27 लाख टन उसाचे गाळप झाले आहे. या उसाची एकूण देय असलेली एफआरपीची रक्कम 18 हजार 221.50 कोटी रुपये आहे. त्यापैकी 15 हजार 850.62 कोटी रुपये एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. त्यामध्ये 14.18 कोटी रुपये एफआरपीची जादा रक्कम देण्यात आली आहे. ती वजा जाता 15 हजार 836.44 कोटी रुपये निव्वळ एफआरपी शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. एकूण एफआरपीच्या 86.81 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना कारखान्यांकडून अदा करण्यात आली आहे. 86 कारखान्यांनी 100 टक्के एफआरपी दिली आहे. 102 कारखान्यांकडे एफआरपीची थकबाकी आहे. 32 कारखान्यांनी 100 टक्केपर्यंत, 33 कारखान्यांनी 80 टक्केपर्यंत तर 37 कारखान्यांनी 60 टक्केपर्यंत एफआरपी दिली आहे. दरम्यान, मागील सर्व हंगामातील मिळून 320.76 कोटी रुपये एफआरपीची थकबाकी अद्यापही कारखान्यांकडे आहे. यंदा थकीत एफआरपी संदर्भात 13 कारखान्यांवर आरआरसी अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. 2019-20 च्या हंगामात 15 मार्च 2020 अखेर राज्यात 142 कारखान्यांनी हंगाम घेतला होता. या कालावधीत 486.99 लाख टन उसाचे गाळप झाले होते. या उसाची एकूण देय असलेली एफआरपीची रक्कम 10 हजार 733.71 कोटी रुपये होती. त्यापैकी नऊ हजार 577.38 कोटी रुपये एफआरपी शेतकऱ्यांना देण्यात आली होती. एक हजार 162.54 कोटी रुपये एफआरपीची थकबाकी होती. राज्यातील कारवाई झालेले कारखाने

2020-21 च्या हंगामात थकीत एफआरपी संदर्भात आरआरसी अंतर्गत कारवाई झालेले कारखाने, कंसात रक्कम कोटी रुपयांमध्ये श्री विठ्ठल सहकारी कारखाना (39.76)

गोकुळ माऊली शुगर्स (21.06)

सिद्धनाथ शुगर्स, तिऱ्हे (72.96)

विठ्ठल रिफाइन्ड (60.61)

जयहिंद शुगर्स (61.81)

लोकमंगल ऍग्रो (31.39)

लोकमंगल शुगर, भंडारकवठे (77.68) (सर्व कारखाने जि. सोलापूर)

कंचेश्वर शुगर्स (45.29)

लोकमंगल माऊली शुगर, लोहारा, (70.24) (दोन्ही जि. उस्मानाबाद)

शरद सहकारी कारखाना, पैठण, (17.50)

वैद्यनाथ सहकारी कारखाना, पांगरी, जि.बीड (27.60)

एसजीझेड अँड एसजीए युनिट-1, तासगाव (17.83)

युनिट-2 नागेवाडी (13.83) (दोन्ही जि. सांगली) संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

