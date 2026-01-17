महाराष्ट्र बातम्या

Banking Success Story : खानापूरची लेक बनली बँक अधिकारी! प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत सुमय्या शेखची गरुडझेप

Bank of Maharashtra Officer : देगलूर तालुक्यातील खानापूर येथील सुमय्या शेख हिने कोणत्याही शिकवणीशिवाय स्वतःच्या जिद्दीवर 'बँक ऑफ महाराष्ट्र'मध्ये उपशाखाधिकारी म्हणून यश संपादन केले आहे.
Sumayya Sheikh’s Inspiring Journey to Becoming a Bank Officer

अनिल कदम
देगलूर : घरात कोणताही शैक्षणिक वारसा नसतानाही, त्यातही बँकिंग क्षेत्राचे पुसटशे ज्ञान अवगत नसतानाही, आर्थिक परिस्थिती तशी बेताचीच, पण तिने करिअर करायचे क्षेत्र निवडले बँकिंग. अशा प्रतिकूल वातावरणात बँकिंग क्षेत्रात करिअर करण्याचे ध्येय निवडून सुमय्या शेख हिने अभ्यासाला लागली.

