Banking Success Story : खानापूरची लेक बनली बँक अधिकारी! प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत सुमय्या शेखची गरुडझेप

देगलूर : घरात कोणताही शैक्षणिक वारसा नसतानाही, त्यातही बँकिंग क्षेत्राचे पुसटशे ज्ञान अवगत नसतानाही, आर्थिक परिस्थिती तशी बेताचीच, पण तिने करिअर करायचे क्षेत्र निवडले बँकिंग. अशा प्रतिकूल वातावरणात बँकिंग क्षेत्रात करिअर करण्याचे ध्येय निवडून सुमय्या शेख हिने अभ्यासाला लागली..सातत्य, कठोर परिश्रम, सकारात्मकता या त्रिसूत्रीचा अवलंब करत तिने अखेर पहिल्याच प्रयत्नात राष्ट्रीयकृत असलेल्या महाराष्ट्र बँकेच्या अधिकारी पदाला गवसणी घातली आहे. खानापूरच्या सुमय्या शेख हिच्या संघर्षमय वाटचालीत कुटुंबानेही आपला खारीचा वाटा उचलल्याने तिला आपले उचित ध्येय गाठता आले. खानापूर येथील बँकिंग क्षेत्रात करिअर करणारी ती पहिली "महिला" ठरल्याने गावकऱ्यांना तिच्या यशाचे अप्रूप वाटत आहे . तिच्यापासून इतर मुलींना प्रेरणा मिळावी म्हणून गावकऱ्यांनी तिचा शुक्रवारी सत्कारही केला. .Premium|Kuda Caves : कुडा लेणी: कोकणच्या समुद्री व्यापाराचा आणि महाभोजांच्या वैभवाचा दगडात कोरलेला इतिहास!.इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनल सिलेक्शन बोर्डातर्फे ता.१० ऑक्टोंबर रोजी घेण्यात आलेल्या स्पर्धात्मक परीक्षेचा निकाल गुरुवारी ता.१५ रोजी जाहीर झाला असून यात खानापूर येथील सुमय्या गौस शेख हिची आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातून उपशाखाअधिकारी पदी निवड झाली आहे. सुमय्या शेख हिचे बालपणीचे शिक्षण खानापूरच्या जि. प .शाळेत तर माध्यमिक शिक्षण तिने साधना हायस्कूल मधून घेतले. पदवी परीक्षेसाठी तिने लातूर येथील राजश्री शाहू महाविद्यालयातून वाणिज्य शाखेची पदवी विशेष प्राविण्याने मिळवली..त्यानंतर बँकिंग क्षेत्रात करिअर करण्याचे ठरवून ती तयारीला लागली. कोणत्याही शिकवणी न लावता तिने स्वतःच्या आत्मविश्वासाच्या बळावर बँकिंग क्षेत्राचा अभ्यास करू लागली अभ्यासातील सातत्य, कठोर परिश्रमाची तयारी व आत्मविश्वासाच्या बळावर तिने महाराष्ट्र बँकेच्या उपशाखाधिकारी पदाला पहिल्याच प्रयत्नात गवसणी घातली आहे. सुमया शेख ची मोठी बहीण आयेशा बेगम गौस हिनेही लोकसेवा आयोगामार्फत बृहन्मुंबईच्या महापालिकेत कार्यकारी सहाय्यक या पदावर गतवर्षीच निवडली गेली असून तिचेही सुमय्याला मार्गदर्शन मिळाल्याची ती सांगते, तर लहान भाऊ मुजफ्फर शेख हा होमिओपॅथिक शाखेचे शिक्षण घेत आहे. तिच्या यशाचे देगलूरचे उद्योजक शेख आयुबसेठ यांच्यासह इतरांनी कौतुक केले आहे.." ग्रामीण भागातील मुली सहसा बँकिंग सारख्या किचकट क्षेत्रात येत नाहीत. पण महिलांना या क्षेत्रात येण्यास भरपूर वाव आहे. व सुरक्षिततेची हमी सुद्धा असते . या क्षेत्रात व्यवहारिकतेतुनही सामाजिकतेचा वसा जपला जाऊ शकतो, यासाठी मुलींनी या क्षेत्रात येऊन स्वतःचे करिअर करावे.सुमय्या गौस शेखखानापूरकरउपशाखाअधिकारी( बँक ऑफ महाराष्ट्र)