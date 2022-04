भीमा कोरेगावप्रकरणी शरद पवारांना समन्स; चौकशीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश

By

मुंबई : भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी चौकशी आयोगानं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वोसर्वा शरद पवार यांना समन्स बजावलं आहे. त्यांना आयोगानं पाठवलेलं हे तिसरं समन्स आहे. यापूर्वी दोन वेळेस वैयक्तिक करणांमुळं पवार या सुनावणीला हजर राहू शकले नव्हते. (Summons to Sharad Pawar in Bhima Koregaon case present for interrogation)

हेही वाचा: राज ठाकरेंच्या सभेला परवानगी मिळणार का? उद्या होणार निर्णय

येत्या ५ आणि ६ मे रोजी मुंबईमध्ये भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी चौकशी आयोगाची सुनावणी पार पडणार आहे. या सुनावणीला शरद पवारांना हजर राहण्याचे निर्देश आयोगानं समन्सद्वारे दिले आहेत. याआधीच्या सुनावणीवेळी पवार हजर राहू शकले नव्हते. गेल्यावेळी फेब्रुवारी महिन्यात जेव्हा सुनावणी होणार होती तेव्हा पवारांनी आयोगाकडे वेळ मागू घेत अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मुदत मागितली होती. यासाठी आयोगानं त्यांना परवानगी दिली होती. हे प्रतिज्ञापत्र पवारांच्यावतीनं नुकतचं आयोगापुढे सादर करण्यात आलं आहे. त्यानुसार आयोगानं येत्या काळात होणाऱ्या सुनावणीसाठी पुन्हा एकदा शरद पवारांना समन्स बजावलं आहे.

हेही वाचा: मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक, विद्यार्थ्यांचा मंत्रालयात ठिय्या

१ जानेवारी २०१८ रोजी पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगाव इथं दंगल झाली होती. या ठिकाणी असलेल्या विजय स्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी आलेल्या आंबेडकरी जनतेवर समाजकंटकांनी हल्ला केला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारकडून निवृत्त न्यायाधीश जयंत पटेल यांच्या एकसदस्यीय आयोगाची नेमणूक करण्यात आली होती.