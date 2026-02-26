Sunetra Pawar: सुनेत्रा पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष; प्रफुल्ल पटेल यांची घोषणा

NCP National President: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे दिवंगत राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळे त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांची पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. मुंबईतल्या वरळी डोम येथे राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रफुल्ल पटेल यांनी सुनेत्रा पवारांच्या नावाची घोषणा केली..गुरुवार, दि. २६ फेब्रुवारी रोजी मुंबईतल्या वरळी डोम येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती. या बैठकीमध्ये सर्वानुमते सुनेत्रा अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रफुल्ल पटेल यांनी त्यांच्या नावाची घोषणा केली. त्यानंतर पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी अजित पवारांच्या आठवणींना उजाळा देत सुनेत्रा पावारांच्या खंबीर नेतृत्वाचं कौतुक केलं..MLA Amol Mitkari : अजितदादांच्या नावाने राज्यस्तरीय पुरस्कार सुरू करा; आमदार अमोल मिटकरी यांची अधिवेशनात मागणी.दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या विमानाला २८ जानेवारी रोजी बारामती विमानतळावर अपघात झाला. या अपघातामध्ये त्यांचं दुर्दैवी निधन झालं. त्यानंतर ३१ जानेवारी रोजी सुनेत्रा पवार यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण होणार? याची चर्चा मागच्या महिन्याभरापासून सुरु होती. अखेर गुरुवारी सुनेत्रा पवार पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पदावर विराजमान झाल्या आहेत..India GDP: महत्त्वाची बातमी! १० वर्षांचा नियम संपला; देशाच्या महसूल गणनेत मोठा बदल, नवे सूत्र कधीपासून लागू होणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.