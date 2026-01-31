Sunetra Pawar: सुनेत्रा पवार यांची गटनेतेपदी निवड; वळसे पाटलांनी मांडला प्रस्ताव, शरद पवार शपथविधीला उपस्थित राहणार का?

NCP DCM Decision: राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांच्या दुर्दैवी निधनानंतर राज्याच्या राजकारणात मोठे बदल होत आहेत. अजित पवार यांच्याजागी उपमुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार ह्या शनिवारी सायंकाळी पाच वाजता शपथ घेणार असल्याची माहिती आहे..शनिवारी दुपारी २.१५ वाजता सुनेत्रा पवार ह्या विधानभवनात दाखल झाल्या. बैठकीपूर्वी अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर उपस्थित सदस्यांना गटनेता निवडीची प्रक्रिया सांगण्यात आली. पुढे दिलीप वळसे पाटील यांनी सुनेत्रा पवार यांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला आणि छगन भुजबळ यांनी त्यांच्या नावाला अनुमोदन दिलं.सुनेत्रा पवार यांची दुपारी २.३० वाजता गटनेतेपदी एकमताने निवड झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, राष्ट्रीय नेते प्रफुल्ल पटेल यांचीही या बैठकीला उपस्थिती होती..Bigg Boss Marathi 6 Video : "आता बास झालं" डॉन प्रभूला रितेशचा सज्जड दम ; प्रोमो चर्चेत.अनिल पाटील म्हणाले की, काळाची गरज आहे म्हणून हा निर्णय घेणं भाग पडतंय. नेता निवडण्याचं काम आमदार करतात त्यामुळे सर्वांच्याच भावनांचा विचार करुन निर्णय घेण्यात आलेला आहे.दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं शरद पवारांच्या पक्षासोबत विलिनीकरण होणार का? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी पक्ष एकत्रित येण्यासंदर्भात आपल्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत. खुद्द शरद पवार यांनीही अशा चर्चा सुरु होत्या, असं स्पष्ट केलंय..Kunbi Certificate : कुणबी प्रमाणपत्रात बीड जिल्हा आघाडीवर; एक लाख ८७ हजार ३१५ प्रमाणपत्रांचे वाटप.मात्र, आपल्याला शपथविधीसंदर्भात काहीही माहिती नाही, असं शरद पवारांनी शनिवारी सकाळी पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं. आपल्यालाही काहीही सांगितलेलं नाही, त्यांच्या पक्षाचा तो निर्णय असेल, असंही पवार म्हणालेले. त्यानंतर पार्थ पवार हे तातडीने शरद पवारांच्या भेटीला गेले होते. शरद पवारांना शपथविधीचं निमंत्रण देण्यात आल्याचं सांगण्यात येतंय. मात्र शरद पवार शपथविधीला उपस्थित राहणार की नाही, हे अद्याप स्पष्ट नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.