NCP leaders meet Amit Shah: राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चाललंय काय? वरिष्ठ नेत्यांनी अमित शाहांची भेट घेतल्यानंतर पक्षाचं स्पष्टीकरण; भेट नेमकी कशासाठी?

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सहा वरिष्ठ नेत्यांनी नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतल्यानंतर राज्यात नाना तऱ्हेच्या चर्चा झडत आहेत. यातच पक्षांतर्गत मतभेदांबद्दलही बोललं जातंय. मात्र हे वृत्त राष्ट्रवादी काँग्रेसने पूर्णपणे फेटाळून लावलं आहे. ही भेट पूर्वनियोजित होती आणि पक्ष उपमुख्यमंत्री व पक्षाच्या अध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्णपणे एकसंध आहे, असे पक्षाकडून स्पष्ट करण्यात आले..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ते उमेश पाटील यांनी सुनेत्रा पवार आणि राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांना डावलले जात असल्याचा दावा ‘चुकीचा, तथ्यहीन आणि दिशाभूल करणारा’ असल्याचे सांगितले. सोमवारी सकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वळसे पाटील, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबळ आणि धनंजय मुंडे यांनी दिल्लीत अमित शाह यांची भेट घेतली होती..या भेटीनंतर एनडीएची ताकद वाढवण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाचा भाजप विचार करत असून, यादरम्यान सुनेत्रा पवार व पार्थ पवार यांना बाजूला सारले जात असल्याच्या राजकीय चर्चांना उधाण आले होते. यावर स्पष्टीकरण देताना उमेश पाटील म्हणाले की, ही बैठक आधीच ठरलेली होती. दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षासमोरील विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांनी यापूर्वीच अमित शाह यांची भेट घेतली होती; त्यावेळी पक्षाचे वरिष्ठ नेते लवकरच त्यांना भेटतील, अशी माहिती स्वतः सुनेत्रा पवार यांनी अमित शाह यांना दिली होती व त्यांच्यासाठी वेळही मागितली होती..Dharashiv News: भूममध्ये पाइपलाइनच्या कामादरम्यान पोकलेन अंगावर; मजुराचा मृत्यू, मदतीसाठी ग्रामस्थ आक्रमक.या बैठकीदरम्यान राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी आपापल्या मतदारसंघातील महत्त्वाचे प्रश्न मांडले, तसेच महायुतीतील इतर घटक पक्षांच्या नेत्यांशी अनौपचारिक चर्चाही केली. या पूर्वनियोजित भेटीला विनाकारण राजकीय रंग देण्याचा आणि राष्ट्रवादीत समन्वयाचा अभाव व अंतर्गत कलह असल्याचा चुकीचा नॅरेटिव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे उमेश पाटील यांनी नमूद केले..राष्ट्रवादी काँग्रेस हा महायुती आघाडीचा एक महत्त्वाचा घटक असून सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वजण एकजूट आहेत, असे सांगत माध्यमांनी बातम्या प्रसिद्ध करण्यापूर्वी तथ्यांची पडताळणी करावी आणि महायुतीतील नेत्यांच्या औपचारिक भेटींचे राजकारण करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.