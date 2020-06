भोसे ( सोलापूर ) : राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्याच्या निषेधार्थ भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा राष्ट्रवादी व इतर पक्षाच्या वतीने राज्यभरात अनेक ठिकाणी निषेध केला जात आहे . असे असताना मंगळवेढा तालुक्यातील नंदेश्वर येथे मात्र आमदार पडळकर यांच्या समर्थनार्थ ‘गोपीचंद पडळकर तुम आगे बढो हम तुम्हारे साथ है’ , ‘ आय सपोर्ट गोपीचंद पडळकर’ , अशा प्रकारचे पत्रके हातात घेऊन त्यांच्या प्रतिमेला दुधाने अभिषेक घालण्यात आला .

मंगळवेढा तालुक्यातील नंदेश्‍वर येथील राजे मल्हारराव होळकर चौकात हा अभिषेक घालण्यात आला . आमदार पडळकर यांनी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या वतीने त्यांच्या विरोधात निदर्शने करण्यात आली ; म्हणून नंदेश्वर येथील पडळकर समर्थकांनी मोठ्या संख्येने एकत्रित येऊन यांच्या प्रतिमेला दुधाने अभिषेक घालून पाठिंबा देत विविध घोषणा देण्यात आल्या . यावेळी सरपंच अनिल गरंडे , राष्ट्रीय समाज पक्षाचे तालुकाध्यक्ष धनाजी गडदे , माजी जिल्हा परिषद सदस्य नामदेव जानकर , मल्हार महासंघाचे तालुकाध्यक्ष अंकुश गरंडे , अहिल्यादेवी जयंती उत्सव मंडळाचे अध्यक्ष वसंत गरंडे , गोपिचंद पडळकर युवा मंचाचे तालुकाध्यक्ष सचिनराजे करे , दामाजी शुगर्सचे माजी संचालक तातोबा बंडगर , दत्ताञय बंडगर , समाधान गरंडे यांच्यासह गोपिचंद पडळकर सर्मथक व ग्रामस्थ उपस्थित होते .

