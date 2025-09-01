Maratha Reservation : तुम्हीच आरक्षणावर मार्ग काढायला हवा; खासदार सुप्रिया सुळे यांची मुख्यमंत्री देेवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. यानंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांवर टीका करताना सुळे म्हणाल्या की, तुम्ही आमचे पक्ष फोडले, आमची घरे फोडली आणि सत्ता स्थापन केली. मुख्यमंत्री बनलात. मग आता सत्तेत आहात. सरकार तुमचे आहे आणि निर्णयही तुम्हाला घ्यायचा आहे. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्यायचे की नाही हे तुम्ही आम्हाला काय विचारताय? आमच्यावर का टाकताय, याचा निर्णय आता तुम्हाला घ्यायचा आहे, हे विरोधकांवर टाकू नका, असे म्हणत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला. .सर्वपक्षीय बैठक लवकरात लवकर बोलवा. आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत, सगळ्या पक्षांनी मिळून एकत्र यावर मार्ग काढू, अशी मागणीदेखील सुळे यांनी केली. सुळे म्हणाल्या की, नुसत्या गाड्यांमध्ये फिरून आणि खासगी विमानात फिरून सत्ता चालवता येत नाही. मायबाप जनतेचे प्रश्न तुम्हाला सोडवावे लागणार आहेत. राधाकृष्ण विखे पाटील हे शरद पवार यांच्याबद्दल बोलत आहेत. ते किती वर्ष सत्तेत काँग्रेसमध्ये होते? तुमच्याकडे २५० आमदार आहेत ना? तुम्ही चुटकीत हा प्रश्न सोडवू शकतात. तीन दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे, हे दुर्दैव आहे. सरकारमधून एकही प्रतिनिधी इथे चर्चा करायला आला नाही, असा हल्लाबोल देखील त्यांनी केला. .‘मनोज जरांगे यांचा निरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी आमची आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना माझी विनंती आहे की, सरकारने सर्व पक्षीय बैठक बोलवावी. हवे तर एक दिवसीय अधिवेशन बोलवा आणि मराठा आरक्षणाबाबत मार्ग काढा, असे आवाहन त्यांनी केले..मराठा आंदोलकांचा घेरावमराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेण्यासाठी गेलेल्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना आज आंदोलकांनी घेरले. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भूमिका मांडावी, अशी जोरदार मागणी करत आंदोलकांनी सुळे यांच्या गाडीवर पाण्याच्या बाटल्या फेकल्या तसेच लाथा, बुक्क्या घातल्या. .त्यामुळे या परिसरात काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आपली सहानुभूती असल्याचे आणि यावर सरकारने तोडगा काढावा, अशी आपली भूमिका असल्याचे सुळे त्यांनी सांगितले. मात्र, आंदोलक त्यांच्या उत्तराने समाधानी झाले नाहीत. ‘केवळ सहानुभूती असून चालणार नाही, आम्हाला कृती हवी आहे,’ अशी मागणी आंदोलकांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.