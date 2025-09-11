Maratha Reservation: ''समाजात कटुता वाढतेय...'', कुणबी 'जीआर'वरुन सुप्रिया सुळेंनी स्पष्ट केली भूमिका

Supriya Sule: खासदार सुप्रिया सुळे यांनी गुरुवारी पुण्यातील विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली. पुणे जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या या बैठकीत त्यांनी जलजीवन मिशनमधील अर्धवट कामे, पिण्याचे पाणी, शाळा आणि कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या विषयांवर चर्चा केली. बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांशी चर्चा केली..मराठा आरक्षणावर सरकारला प्रश्नमराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला. "मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले पाहिजे. लोकांना काहीच कळत नाहीये. सरकारने काढलेल्या जाहिरातींची अंमलबजावणी व्हायला हवी," असे त्या म्हणाल्या.सरकारमधील काही नेतेच एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत असल्याने समाजात कटुता वाढत आहे, अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली. "काही लोकांच्या वक्तव्यांमुळे वातावरण बिघडत आहे. सरकारने कटुता वाढवू नये. कोर्ट-कचेऱ्या केल्याशिवाय सरकारमध्ये न्याय मिळत नाही," असा आरोपही त्यांनी केला.विरोधक म्हणून सरकारचे जीआर चांगले असते तर आम्ही पाठिंबा दिला असता, परंतु आता जीआर ज्यांनी काढला आहे, त्यांनीच उत्तरे द्यायला हवी, असे त्यांनी स्पष्ट केले..नेपाळ आणि क्रिकेटवर सरकारला सवालनेपाळमध्ये अडकलेल्या भारतीयांबद्दल बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, आम्ही पाठपुरावा करत असून, सगळ्या लोकांना परत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. "भारत सरकारने क्रिकेट सामन्यांसाठी आपली भूमिका बदलली का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. "एकीकडे पाणी देत नाही म्हणायचे आणि दुसरीकडे क्रिकेट खेळायचा?" असे म्हणत त्यांनी सरकारला धारेवर धरले.."दिवसाढवळ्या पुण्यात लुटमार होत आहे.. गुन्हे वाढत आहेत. सरकारने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे," असे त्यांनी सांगितले. राज्यात अनेक बदल होत आहेत, नोकऱ्या जात आहेत, त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती ठीक नाही, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.