Maratha Reservation: ''समाजात कटुता वाढतेय...'', कुणबी 'जीआर'वरुन सुप्रिया सुळेंनी स्पष्ट केली भूमिका

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला. "मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले पाहिजे.
Updated on

Supriya Sule: खासदार सुप्रिया सुळे यांनी गुरुवारी पुण्यातील विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली. पुणे जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या या बैठकीत त्यांनी जलजीवन मिशनमधील अर्धवट कामे, पिण्याचे पाणी, शाळा आणि कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या विषयांवर चर्चा केली. बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांशी चर्चा केली.

