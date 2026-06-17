Suresh Borse Death Case : शिक्षक मृत्यू प्रकरणी PSIसह अंमलदार निलंबित; अटकेची प्रक्रिया सुरू; संशयितांना वाचवण्याचा होता प्रयत्न

खुलताबाद तालुक्यातील वेरूळचे शिक्षक सुरेश बोरसे यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या घटनेत वैजापूर पोलिस ठाण्याचा उपनिरीक्षक एकनाथ नागरगोजे आणि अंमलदार वाल्मीक बनगे या दोघांना मंगळवारी (ता. १६) पोलिस अधीक्षक प्रकाश जाधव यांनी तडकाफडकी सेवेतून निलंबित केले. बोरसे कुटुंबीयांच्या जबाबानंतर उपनिरीक्षक नागरगोजे याला या गुन्ह्यात आरोपी करण्यात आले असून, स्थानिक गुन्हे शाखेने त्याला मंगळवारी (ता. १६) रात्री उशिरा ताब्यात घेतले. त्याच्या अटकेची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती..वैजापूर ठाण्यात दाखल असलेल्या एका गुन्ह्यातील आरोपीला पकडण्यासाठी वेरूळ येथे आलेल्या टोळक्याने आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीत शिक्षक बोरसे यांचा बुधवारी (ता. १०) रात्री मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर बोरसे कुटुंबीयांसह ग्रामस्थांनी रस्त्यावर उतरत रस्ते बंद केले होते, ग्रामस्थांमध्ये संताप होता. या प्रकरणात मंत्री, आमदार, विविध संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती..Petrol-Diesel-CNG Price: CNG महागल्यानंतर आज पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर; तुमच्या शहरात किती आहे भाव?.पोलिसांच्या उपस्थितीत बोरसे यांना गंभीर मारहाण झाल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला होता. मारहाणीचा व्हिडिओही व्हायरल झाला होता. घटनेपासून आजवर ग्रामीण पोलिस दलाने संबंधित पोलिस उपनिरीक्षकासह अंमलदाराला पाठीशी घातल्याचा आरोप होत होता. अखेर खाकीने खाकीवर कारवाईचा बडगा उगारला..संशयितांना वाचविण्याचा होता प्रयत्नउपनिरीक्षक नागरगोजे आणि अंमलदार बनगे यांच्या उपस्थितीत हा सर्व प्रकार घडला. घटनेच्या व्हायरल व्हिडिओमध्ये संशयित आरोपी स्पष्टपणे दिसत आहेत. तरीही गुन्हा दाखल करताना अज्ञात व्यक्तींवर गुन्हा नोंदवून पोलिसांनी टोळक्याला वाचविण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप झाला होता. त्यानंतर स्थानिक गुन्हे शाखेने संशयित आरोपी ओंकार बाबूराव चौधरी (२४), रवींद्र रखमाजी आवारे (३४), बाळू विश्वनाथ डमाळे (४२, सर्व रा. धोंदलगाव, ता. वैजापूर) आणि सोपान अशोक चोथे (२७, रा. नालगाव, ता. वैजापूर) या चौघांना अटक केली. मात्र, १२ तासांत ते जामिनावर बाहेर आले. दुसरीकडे उपनिरीक्षक नागरगोजे आणि अंमलदार बनगे या दोघांवरही कारवाई केली नव्हती..Yavatmal: महसूल मंत्र्यांनी घेतला ‘एसडीओं‘चा क्लास, मिटींगमध्ये बिघडली अधिकाऱ्याची प्रकृती; रुग्णालयात उपचार सुरू.पोलिस अधीक्षकांनी घेतली बोरसेंच्या कुटुंबीयांची भेटएकीकडे पोलिस दलाची नाचक्की होत होती, तर दुसरीकडे पोलिसांवर आरोपांच्या फैरी झडत होत्या. सोमवारी (ता. १५) पोलिस अधीक्षक जाधव यांनी स्वतः बोरसे कुटुंबीयांच्या घरी जाऊन सांत्वनपर भेट घेतली. यावेळी बोरसे यांची पत्नी, मुलगी यांच्यासह या प्रकरणातील प्रत्यक्षदर्शी अशा आठ जणांचे जबाब पोलिसांनी नोंदविले. सर्व घटनाक्रम बारकाईने समजून घेतल्यानंतर अधीक्षकांनी कुटुंबीयांना कडक कारवाईचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर उपनिरीक्षक नागरगोजे वाला गुन्ह्यात आरोपी करण्यात आले आहे. एलसीबीच्या पथकाने मंगळवारी रात्री उशिरा त्याला ताब्यात घेतले. खुलताबाद पोलिस ठाण्यात या प्रकरणात सुरवातीला बीएनएस कलम १०६(१), १३१ अन्वये गुन्हा दाखल होता. या गुन्ह्यात आता बीएनएस कलमे १२७ (२), १९० आणि १९८ लावण्यात आली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.