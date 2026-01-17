Beed Accident : ज्ञानराधा बँक घोटाळ्यातील आरोपी सुरेश आणि अर्चना कुटे यांना घेऊन जाणाऱ्या पोलीस व्हॅनचा अपघात; नेकनूरजवळ थरार!

नितीन चव्हाणबीड : ज्ञानराधा मल्टीस्टेट बँक घोटाळा प्रकरणात अटकेत असलेले मुख्य आरोपी सुरेश कुटे व त्यांची पत्नी अर्चना कुटे यांना केज येथून बीड येथे घेऊन जात असताना पोलिस व्हॅनचा अपघात झाला. ही घटना शनिवारी सायंकाळी नेकनूर-येळंब रस्त्यावर सायंकाळी सुमारे पाच वाजण्याच्या सुमारास घडली. या अपघातात मोटारसायकलस्वार गंभीर जखमी झाला आहे. त्याला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती आहे..शनिवार (ता.१७) रोजी ज्ञानराधा मल्टीस्टेट बँक घोटाळा प्रकरणात अटकेत असलेले मुख्य आरोपी सुरेश कुटे व त्यांची पत्नी अर्चना कुटे यांना केज येथून बीड येथे घेऊन जात असताना पोलिस व्हॅनचा अपघात झाला. या अपघातात मोटारसायकलस्वार गंभीर जखमी झाला तर अर्चना कुटे यांनाही दुखापत झाली. त्यांच्यावर वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती आहे. .Beed News : बीडमध्ये जीएसटी अधिकारी सचिन जाधवर यांचा मृतदेह कारमध्ये आढळला; वरिष्ठाच्या छळासंबंधित "लिहिलेली नोट" गाडीत सापडली!.अपघाताची माहिती मिळताच नेकनुर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले होते. अपघातामुळे काही काळ नेकनूर-येळंब रस्त्यावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणून वाहतूक सुरळीत केली. या घटनेची नोंद नेकनूर पोलीस ठाण्यात करण्यात येत असून अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.