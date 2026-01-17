महाराष्ट्र बातम्या

Beed Accident : ज्ञानराधा बँक घोटाळ्यातील आरोपी सुरेश आणि अर्चना कुटे यांना घेऊन जाणाऱ्या पोलीस व्हॅनचा अपघात; नेकनूरजवळ थरार!

Kute Couple Police Van Accident : ज्ञानराधा मल्टीस्टेट बँक घोटाळ्यातील आरोपी सुरेश कुटे आणि अर्चना कुटे यांना घेऊन जाणाऱ्या पोलीस व्हॅनचा नेकनूर-येळंब रस्त्यावर अपघात झाला असून यात एक जण गंभीर जखमी झाला आहे.
Police Van Carrying Kute Couple Meets with Accident Near Neknur

Police Van Carrying Kute Couple Meets with Accident Near Neknur

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नितीन चव्हाण

बीड : ज्ञानराधा मल्टीस्टेट बँक घोटाळा प्रकरणात अटकेत असलेले मुख्य आरोपी सुरेश कुटे व त्यांची पत्नी अर्चना कुटे यांना केज येथून बीड येथे घेऊन जात असताना पोलिस व्हॅनचा अपघात झाला. ही घटना शनिवारी सायंकाळी नेकनूर-येळंब रस्त्यावर सायंकाळी सुमारे पाच वाजण्याच्या सुमारास घडली. या अपघातात मोटारसायकलस्वार गंभीर जखमी झाला आहे. त्याला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती आहे.

Loading content, please wait...
Beed
police
accident
Bank Fraud
police van

Related Stories

No stories found.