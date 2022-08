By

वाशीममध्ये माणगाव पुणे मार्गावरील ताम्हिणी घाटात कारचा अपघात होऊन अपघातग्रस्त कार २०० फूट खोल दरीत कोसळली. यामध्ये तिघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर तीनजण गंभीर जखमी झाल्याची घटना शनिवारी (२० ऑगस्ट) सायंकाळी घडली. मृत तिन्ही प्रवासी वाशीम जिल्ह्यातील आहेत. जखमींवर माणगाव येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याची माहिती आहे.(tamhini ghat accident news three died four injured from vidarbha)

मयत पर्यटकांमध्ये ऋषभ चव्हाण, सौरभ हिंगे आणि कृष्णा राठोड यांचा समावेश असून या अपघातात जखमी झालेल्यांमध्ये रोहन गाडे, प्रवीण सरकटे आणि रोशन चव्हाण यांचा समावेश आहे. हे सर्व वाशिम जिल्ह्यातील आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार वाशिम जिल्ह्यातील 6 तरुण प्रवास करत असलेली स्विफ्ट डिझायर कार ताम्हीणी घाटात आली असता अपघात होऊन कार खोल दरीत कोसळली. यावेळी कार दरीत पलट्या खात दरीच्या मधोमध अडकली. याबाबत माहिती रायगड पोलिस आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनाला मिळाली.

यावेळी त्यांनी कारमधून प्रवास करणाऱ्या 6 पर्यटकांपैकी जखमी अवस्थेतील 3 पर्यटकांना शर्थीचे प्रयत्न करून सुखरूप बाहेर काढले, तर दुर्दैवाने या कारमधील अन्य तिघांचा जागीच मृत्यू झाला होता. मयत पर्यटकांमध्ये ऋषभ चव्हाण, सौरभ हिंगे आणि कृष्णा राठोड यांचा समावेश आहे. जखमी झालेल्यांमध्ये रोहन गाडे, प्रवीण सरकटे आणि रोशन चव्हाण अशी नावे आहेत. हे सर्व वाशिम जिल्ह्यातील आहेत. त्यांना साळूंखे रेस्क्यू टिमच्या मदतीने बाहेर काढण्यात आले. त्यांना खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.