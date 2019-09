टॅक्सीचालकाने का अडवली सुप्रिया सुळे यांची वाट?

मुंबई : दादर स्थानकात टॅक्सी चालकांच्या मुजोरपणाचा अनुभव आत्तापर्यंत आपल्याला आला असेलच. मात्र, आता खुद्द राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना अशाच प्रकारचा अनुभव आला आहे. टॅक्सीचालकाने सुप्रिया सुळे यांची वाट अडवली.

कुलजित सिंह मल्होत्रा असे संबंधित टॅक्सी चालकाचे नाव आहे. तो अचानक ट्रेनमध्ये घुसला आणि टॅक्सी हवी आहे का? अशी विचारणा करत ओरडू लागला. त्याने आपली वाट अडवली आणि आपल्याला नाहक त्रास दिला, असे सुप्रिया सुळे यांनी ट्विटवरून सांगितले. सुप्रिया सुळे यांनी याबाबत ट्विटरवरून माहिती दिली असून रेल्वे मंत्रालयाकडे तक्रारही केली आहे.

.@RailMinIndia - Kindly Look into the matter so that passengers don't have to experience such incidents again. If touting is permitted under the law, then it cannot and should not be permitted within train stations or airports, and only at DESIGNATED taxi stand.(2/3)

— Supriya Sule (@supriya_sule) September 12, 2019