खुशखबर! राज्यातील 'या' शिक्षकांना जूनपर्यंतचे वेतन ऑफलाइन मिळणार

नंदोरी (जि. वर्धा) : राज्यातील कायम विनाअनुदान तत्त्वावर मान्यता दिलेल्या आणि कायम शब्द वगळलेल्या २० टक्‍के अनुदान मंजूर शाळांतील शालार्थ आयडी न मिळालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे जूनपर्यंतचे वेतन ऑफलाइन (payment through offline mode) होणार आहे. त्यास राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने (state education department) नुकतीच मान्यता दिली आहे. (teachers get payment through offline mode till june)

यापूर्वी फेब्रुवारीपर्यंतचे वेतन ऑफलाइन अदा करण्यास मान्यता दिली होती. सद्य:स्थितीत कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने व कार्यालयीन उपस्थितीचे प्रमाण कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ क्रमांक मिळण्यास वेळ लागणार आहे. त्यामुळे जूनपर्यंतचे वेतन ऑफलाइन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास मान्यता दिल्याचा आदेश शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव इ .मु .काझी यांनी दिला.

शासन निर्णयान्वये राज्यातील ६१ माध्यमिक शाळांमधील ३०८ शिक्षक व २०६ शिक्षकेतर पदे आणि १८१ माध्यमिक शाळांच्या ५४३ वर्ग तुकड्यावरील ७६२ शिक्षक पदे, अशा एकूण १०७० शिक्षक व २०६ कर्मचाऱ्यांना ऑफलाइन वेतन मिळणार आहे. १६७ प्राथमिक शाळांमधील ९४२ शिक्षक आणि १५८ प्राथमिक शाळेच्या ६२३ वर्ग तुकड्यांवरील ७४७ शिक्षक पदे, अशा एकूण १६८८ शिक्षक पदांचे वेतनही ऑफलाइन देण्यात येणार आहे. १३३७ उच्च प्राथमिक शाळा कनिष्ठ महाविद्यालयांतील जादा तुकड्या, अतिरिक्त शाळांमधील ७ हजार ८०० पूर्ण वेळ, २७२ अर्धवेळ शिक्षक पदे व ७४८ शिक्षकेतर पदे, अशा एकूण ८ हजार ८२० शिक्षक व शिक्षकेतर पदांचे वेतन ऑफलाइन होणार आहे. कोरोना संसर्गाच्या काळात जूनपर्यंतचे ऑफलाइन वेतन मिळणार असल्याने शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.