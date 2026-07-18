Maharashtra News: वनहक्क दाव्यामागे एका कुटुंबाचे भविष्य दडलेले

ठाणे:प्रशासनाने अमान्य व प्रलंबित वनहक्क दावे हे केवळ कागदावरील आकडे म्हणून पाहू नयेत. प्रत्येक प्रलंबित दाव्यामागे एक कुटुंब, त्यांचे जगणे आणि त्यांचे भविष्य दडलेले आहे. त्यामुळे प्रत्येक दाव्याकडे संवेदनशीलतेने, न्यायाच्या दृष्टीने आणि कालमर्यादेत पाहून निर्णय घ्यावा,” असे स्पष्ट निर्देश आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) तथा श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी प्रशासनाला दिले..ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील समिती सभागृहात वनहक्क कायदा, २००६ च्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा परिषद ठाण्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव, अप्पर जिल्हाधिकारी हरिश्चंद्र पाटील, आदिवासी विकास विभागाचे उपआयुक्त अविनाश चव्हाण, तसेच श्रमजीवी संघटनेच्या अध्यक्ष सीता घाटाळ, कार्याध्यक्ष बाळाराम भोईर, सरचिटणीस विजय जाधव आदी उपस्थित होते..Satej Patil SIR Process : SIR प्रक्रियेला केवळ ८ दिवसांची मुदतवाढ, मतदारांच्या डोळ्यात धूळफेक; सतेज पाटलांची सरकारवर जोरदार टीका.वनहक्क दाव्यांची सद्यस्थिती, प्रलंबित प्रकरणे, अमान्य दावे आणि त्यावरील पुढील कार्यवाहीचा सखोल आढावा घेण्यात आला. यावेळी विवेक पंडित यांनी श्रमजीवी संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनाही महत्त्वाचे आवाहन केले. “वनहक्क दाव्यांचा पाठपुरावा करणे आणि प्रत्येक आदिवासी दावेदाराला न्याय मिळवून देणे हे श्रमजीवी संघटनेच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याने आपले कर्तव्य समजावे. केवळ प्रशासनाकडून अपेक्षा व्यक्त करून चालणार नाही, तर संघटनेनेही प्रत्येक गावात, प्रत्येक दाव्याच्या मागे उभे राहून पात्र लाभार्थ्याला त्याचा हक्क मिळवून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले पाहिजेत,” असे त्यांनी सांगितले.\\.“हा कायदा केवळ जमीन वाटपाचा कायदा नाही. ब्रिटिश शासनाने सन १८६५, १८७८ आणि १९२७ च्या वनकायद्यांद्वारे आदिवासी आणि पारंपरिक वननिवासींना त्यांच्या जंगलांपासून, जमिनींपासून आणि उपजीविकेच्या हक्कांपासून वंचित केले. स्वातंत्र्यानंतरही हा अन्याय अनेक वर्षे कायम राहिला. हा ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यासाठी संसदेने वनहक्क कायदा, २००६ मंजूर केला आहे. त्यामुळे या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी न करणे म्हणजे तो ऐतिहासिक अन्याय आजही सुरू ठेवण्यासारखेच आहे.” हा ऐतिहासिक संदर्भ प्रशासनाने आणि संघटनेने कायम लक्षात ठेवावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..Satej Patil SIR Process : SIR प्रक्रियेला केवळ ८ दिवसांची मुदतवाढ, मतदारांच्या डोळ्यात धूळफेक; सतेज पाटलांची सरकारवर जोरदार टीका.ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी वनहक्क दाव्यांच्या निपटाऱ्यासाठी स्पष्ट कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर केला. ग्रामस्तरीय आणि उपविभागीय समित्यांकडे प्रलंबित असलेले सर्व वनहक्क दावे सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. त्यानंतर प्राप्त झालेले सर्व दावे ऑक्टोबर महिन्यात निकाली काढण्याचा प्रशासनाचा निर्धार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दाव्यांच्या छाननी प्रक्रियेत अनावश्यक अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि पात्र लाभार्थ्यांना न्याय मिळावा यासाठी सन २००२ च्या शासन निर्णयानुसार देण्यात आलेले पात्र-अपात्रतेचे दाखले पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावेत, असेही डॉ. पांचाळ यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे अनेक प्रलंबित दाव्यांच्या निपटाऱ्याला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.