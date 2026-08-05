Thane Ring Metro: मेट्रोचा आराखडा बदलणार?; उपवन औद्योगिक क्षेत्राचे विस्थापन टळण्याची शक्यता

ठाणे: ठाणे शहरातील अंतर्गत रिंग मेट्रो प्रकल्पाच्या आराखड्यात फेरबदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रस्तावित मार्गामुळे लोकमान्यनगर परिसरातील सुमारे दीड हजार कुटुंबे तसेच उपवन औद्योगिक क्षेत्राचा काही भाग बाधित होणार असल्याची बाब समोर आल्यानंतर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पर्यायी मार्गाचा प्रस्ताव मांडला होता. या सूचनेची दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मेट्रो प्राधिकरणाला आवश्यक फेरबदलांचा विचार करण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा सरनाईक यांनी मंगळवारी (ता. ४) केला..ठाणे शहरातील वाढती लोकसंख्या, वाहनांची संख्या आणि वाहतूक कोंडी लक्षात घेत अंतर्गत रिंग मेट्रो प्रकल्प हाती घेण्यात आला. सरनाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वागळे इस्टेटहून लोकमान्यनगर बस डेपोमार्गे उपवनकडे जाणाऱ्या प्रस्तावित मार्गामुळे लोकमान्यनगर परिसरातील सुमारे १,५०० कुटुंबे बाधित होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर उपवन औद्योगिक क्षेत्रातील काही भागावरही परिणाम होणार असून, शहराची सांस्कृतिक ओळख बनलेल्या उपवन आर्ट फेस्टिव्हलच्या आयोजनावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो..UPI Payment News : Google pay, PhonePe, Paytm ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी! युपीआय पेमेंटवर शुल्क लागणार? संसदेत विधेयक.यावर उपाय म्हणून लोकमान्यनगर बस डेपोपासून आई माता मंदिर, रूणवाल प्लाझा, वेदांत परिसर, आचार्य अत्रे मार्ग, वर्तकनगर, पोखरण रोड क्रमांक १ आणि देवदया पार्कमार्गे पोखरण रोड क्रमांक २ असा पर्यायी मार्ग सुचविण्यात आला आहे. या सूचनांचा विचार करून कमीत कमी विस्थापन आणि जास्तीत जास्त नागरिकांना लाभहोईल, अशा पद्धतीने आराखडा तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्याबद्दल सरनाईक यांनी त्यांचे आभार मानल्याचे सांगितले..'जनसुनावणीपूर्वी तज्ज्ञ समिती नेमा'ठाणे: रिंग मेट्रो प्रकल्पाबाबत चर्चेदरम्यान नागरिकांनी आता प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. प्रस्तावित जनसुनावणीपूर्वी संबंधित सर्व तांत्रिक, आर्थिक आणि वाहतूकविषयक बाबींचा निष्पक्ष आढावा घेण्यासाठी आयआयटी किंवा व्हीजेटीआयच्या तज्ज्ञांची स्वतंत्र समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. मराठी विज्ञान परिषद आणि 'जिज्ञासा' यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 'ठाण्यात कशी असावी वाहतूक' या विषयावरील लोकसंवादानंतर नागरिकांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात ही भूमिका मांडण्यात आली..Women's Asia Cup: महिला आशिया करंडकाबाबत संभ्रम; अजून अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा.स्वतंत्र मूल्यमापनानंतर निर्णय घ्या!प्रकल्पाचे स्वतंत्र मूल्यमापन झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घ्यावा. अभ्यासातून अपेक्षित लाभांपेक्षा तोटे अधिक असल्याचे स्पष्ट झाल्यास सरकारने प्रकल्पाचा फेरविचार करण्यास मागेपुढे पाहू नये, अशी भूमिकाही नागरिकांनी मांडली. या निवेदनावर अनेक स्थानिक नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.