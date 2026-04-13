Asha Bhosle : मराठी संगीताचं, मराठीपणाचं चित्र म्हणजे आशाताई!

भारतात, त्यातून महाराष्ट्रात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक बाळाच्या कानावर जितक्या नैसर्गिकपणे पाण्याचा, वाऱ्याचा ध्वनी पडतो; तितक्याच नैसर्गिकपणे आशाताईंचा आवाजही पडतो. महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्तीच्या जगण्यातील ध्वनी समूहाचा हा आवाज म्हणजे अविभाज्य भाग आहे..ब्लॅक अँड व्हाइट' काळातील चित्रपट पाहणार असाल, तर 'थकलेले रे नंदलाला' किंवा 'विकत घेतला श्याम' किंवा 'जिवलगा कधी रे येशील तू' ही गाणी कानावर पडतील. त्यानंतरच्या काळातील चित्रपटांची आवड असेल, तरी 'मना तुझे मनोगत मला कधी कळेल का?' हे गाणं तुमच्या कानावर पडेल. म्हणजे गाण्याच्याही आधी आशाताईंचा आवाज ध्वनी म्हणूनच तुमच्या घट्ट परिचयाचा होतो. त्यामुळेच आज आशाताईंच्या निधनाची बातमी कळल्यानंतर प्रत्येक मराठी माणसाच्या पोटात गोळा आला. 'माझ्या घरातला आवाज गेला', 'माझ्या घरातली व्यक्ती गेली', अशी भावना सगळ्यांची आहे..संगीतप्रेमी असाल तर मग आशाताईंशी असलेलं नातं अजूनच मोठं होतं. महाराष्ट्रात काय, किंबहुना भारतातील गाण्यांमध्ये आशाताईंना टाळून पुढे जाताच येत नाही. फक्त गझल ऐकतो असं म्हटलं तरी 'सलोना-सा सजन है' टाळून पुढे जाता येत नाही. 'पंचमदा फॅन' आहे म्हणणाऱ्यांना 'कतरा कतरा मिलती है', 'मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पडा है' हे टाळता येत नाही आणि 'खय्याम फॅन' आहे म्हटलं तर 'दिल चीज क्या है' हे ऐकायला मिळतं. ओ. पी. नय्यर ते ए. आर. रेहमान अशा संगीतकारांच्या संपूर्ण प्रवासात तुम्हाला आशाताई प्रत्येक वळणावर भेटतातच. हे केवळ अलौकिक आहे..आपल्या प्रत्येकाच्या मनात एक अष्टनायिका असते. एक छोटी मुलगी, एक देवी, श्रृंगार करणारी स्त्री, एक आई... या सर्व रूपात आशाताई आपल्याला भेटल्या. शृंगार रस असो, करुण रस असो वा रौद्र; असा एकही भाव नाही, जो त्यांनी त्यांच्या गाण्यातून व्यक्त केला नाही. 'पांडुरंग कांती'मधून त्या आपल्याला संत ज्ञानेश्वरांच्या रूपात भेटल्या, 'ही वाट दूर जाते'मध्ये नवथर प्रेमिका होऊन भेटल्या, 'भोगले जे दुःख त्याला'मधून तत्त्वज्ञ म्हणून भेटल्या आणि 'नाच रे मोरा'मधून एका लहान मुलीच्या रूपात भेटल्या. आपण अनेक भावना त्यांच्या आवाजातूनच शिकल्या. एखादी भावना त्या गाण्यातून व्यक्त करायच्या, तेव्हा प्रत्येकाला 'मला असंच व्यक्त व्हायचं होतं', असं वाटायचं..खरंतर आशाताईंच्या घरातच लता मंगेशकर यांच्यासारख्या अद्वितीय आणि स्वर्गीय गायिका होत्या; पण तरी आशाताईंनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. दीदींच्या गायकीवर त्यांची नितांत श्रद्धा होतीच, पण त्यांनी जाणीवपूर्वक वेगळे प्रवाह निवडले. पाश्चिमात्य संगीताचा प्रवाह निवडला, अभ्यास करून स्वतःचा एक वेगळा 'टोन' विकसित केला.संकटं अन् यशाचा लंबकआशाताईंच्या तरुण वयात अनेक संकटं आली; पण दर वेळेला त्यांनी सुरांना हातात अगदी तसंच बांधून ठेवलं. एखादी व्यक्ती सुराची घागर हातात घेऊन चालत राहावी आणि अनेकदा ठेचकाळावी; पण त्यातील एक थेंबही खाली पडून न देणं, हे फार अद्भुत आहे. आशाताईंचं जगणं असं होतं. माणूस म्हणून कितीही संकटं आली तरी ते आपल्यातील कलाकाराला हात लावणार नाही, अशा तडफेने आशाताई जगल्या..मोठं यश आणि मोठं संकट, अशा दोन वेळांवेळी माणसातील कलेला इजा पोहोचते. मात्र, आशाताईंच्या वाटेला ५० वर्षे सातत्याने संकट आणि यशही सातत्यानं आली; पण त्यांची सुरांची घागर एकदाही डचमळली नाही. कितीही चढ-उतार आले तरी त्यांच्या सुरांमधील नितळता, स्वभावातील ऊर्जा, डोळ्यांतील चैतन्य कधीही हरवलं नाही. आशाताईंनी स्वतःमधलं लहान मूल आणि लढाई वृत्ती कायम जपली..सगळ्याच मंगेशकर कुटुंबीयांची संगीताविषयीची प्रामाणिकता थक्क करणारी आहे. संगीताचा प्रत्येक कार्यक्रम ते पहिला कार्यक्रम असल्यासारखं मानतात. आशाताईदेखील कार्यक्रमाआधी अस्वस्थ व्हायच्या, थोडी गाणी झाल्यावर व्यवस्थित होत की नाही, याची चौकशी करायच्या. वयाच्या ८५-९० व्या वर्षांपर्यंत त्या हे करत होत्या. सुरांची घागर किती छान जपली आहे, त्याचं हे लक्षण होतं. म्हणूनच त्या अजरामर आहेत..आशाताईंनी येणाऱ्या प्रत्येक प्रवाहाला स्वतःमध्ये सामावून घेतलं आणि तरीही स्वतःचं सत्त्व सोडलं नाही. त्यांनी अदनान सामीसोबत गाणं केलं आणि लेस्ली लुईससोबतही गाणं केलं. मात्र, प्रत्येक गाण्यात आशाताई या आशाताईच दिसायच्या. आपलं मराठीपण, मराठीपणाविषयीचा स्वाभिमान त्यांनी कधीच सोडला नाही. मराठीपणाचं किंवा मराठी संगीताचं चित्र काढलं तर ते आशाताईंसारखं दिसेल! आशाताई या केवळ महाराष्ट्राच्या संगीताचा नाही; तर जीवनमानाच्याच अविभाज्य भाग होत्या आणि कायम असतील !