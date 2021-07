राज्यातील पूरबळींची संख्या १४९ वर; किमान १०० जण बेपत्ता

मुंबई : राज्यात पूर आणि दरडी कोसळल्यामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांची एकूण संख्या १४९ वर पोहोचली आहे. कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात बचाव आणि मदत कार्य वेगाने सुरु असले तरी अद्यापही किमान १०० जण बेपत्ता आहेत, असे राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागातर्फे सांगण्यात आले आहे. (the number of flood victims in the maharashtra is over 149)

हेही वाचा: राज्यात पूराचं थैमान! अनेक गावांचा तुटला संपर्क; लोकांचा छतांवर आश्रय

दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज रत्नागिरी जिल्ह्यात पूरग्रस्त ठिकाणांची पाहणी करत सर्वांना मदत करण्याचे आश्‍वासन दिले. पुराचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांना प्रत्येकी दोन कोटी रुपये, तर इतर पूरग्रस्त जिल्ह्यांना ५० लाख रुपयांची तातडीची मदत देण्यात आली आहे.

राज्यातील मृतांची संख्या

६० : रायगड

४१ : सातारा

२१ : रत्नागिरी

१२ : ठाणे

७ : कोल्हापूर

४ : मुंबई उपनगरे

२ : सिंधुदुर्ग

२ : पुणे

पुराचा तडाखा

५० : जण जखमी

१०० : जण बेपत्ता

३२४८ : जनावरांचा मृत्यू

८७५ : गावांना फटका

२,३०,००० : सुरक्षितस्थळी हलवलेले लोक

बचाव पथके

२५ : एनडीआरफ

४ : एसडीआरएफ

२ : तटरक्षक दल

५ : नौदल

३ : लष्कर