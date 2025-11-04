उपचाराच्या बहाण्याने आलेल्या रुग्णाने अन्‌ महिला डॉक्टरचा केला विनयभंग! पोलिसांनी पकडताच उलटीचा बहाणा, न्यायालयाने ठोठावली १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी

सोलापूर : थिनर प्राशन केलेल्या रुग्णाला तपासण्यासाठी आलेल्या निवासी महिला डॉक्टरचा विनयभंग झाल्याचा प्रकार सिव्हिल रुग्णालयात घडला आहे. दुसऱ्या रुग्णाचा केस पेपर डॉक्टर पाहत होत्या. त्यावेळी जवळ थांबलेल्या रुग्णाने डॉक्टरच्या मांडीला स्पर्श केला. त्याच्याविरुद्ध सदर बझार पोलिसांत विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. न्यायालयाने त्याला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी ठोठावली आहे. पुष्पक तिपण्णा तळभंडारे (वय २८, रा. अशोक नगर, भगतसिंग मार्केट, सोलापूर) असे त्या संशयिताचे नाव आहे.
१ नोव्हेंबर रोजी रात्री साडेबाराच्या सुमारास एका डॉक्टरने रुग्णावरील उपचारासाठी निवासी महिला डॉक्टरला कॉल करून बोलावले. पी. जी. हॉस्टेलवरून तातडीने त्या महिला डॉक्टर रुग्णालयात पोचल्या. थिनर प्राशन केलेल्या रुग्णाचे केस पेपर डॉक्टर पहात होत्या. शेजारी उभारलेल्या व्यक्तीने डॉक्टरच्या मांडीला स्पर्श केला आणि बाजूला उभारून वाईट नजरेने एकटक पाहू लागला. घाबरलेल्या महिला डॉक्टरने तेथील सेक्युरिटी कर्मचाऱ्यास बोलावले आणि हकिगत सांगितली. त्यानंतर त्याला पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. सध्या तो न्यायालयीन कोठडीत आहे. पोलिस उपनिरीक्षक प्रवीण पारडे तपास करीत आहेत.
पोलिसांनी पकडताच उलटीचा बहाणा, पण...
महिला डॉक्टरच्या विनयभंगाच्या गुन्ह्यात पोलिसांनी पुष्पक तळभंडारे याला अटक केली. तो सराईत गुन्हेगार असून त्याच्याविरुद्ध पूर्वीचे चोरीसह अन्य गुन्हे दाखल आहेत. पोलिसांनी त्याला अटक केल्यावर चक्कर आल्याचा बहाणा करून तो उलटी करू लागला. त्यामुळे त्याला एक दिवस उपचाराच्या निमित्ताने रुग्णालयातच ठेवावे लागले. दुसऱ्या दिवशी त्याला पोलिसांनी न्यायालयात हजर केले.
