सोलापूर : राज्यातील जवळपास एक लाख शाळांमध्ये (पहिली ते बारावी) दोन कोटी तीन लाख 34 हजार 521 मुले आहेत. कोरोनाची दुसरी लाट (Covid-19) ओसरत असतानाच ऑगस्ट- सप्टेंबरमध्ये तिसऱ्या लाटेची शक्‍यता वर्तविण्यात आली असून त्याचा सर्वाधिक धोका बालकांना आहे, असाही अंदाज आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पहिली ते बारावीचे ऑनलाइन वर्ग (Online Class) 14 जूनपासून सुरू करण्याचे नियोजन शालेय शिक्षण विभागाने (Department of School Education) केले आहे. (The school education department is preparing to start the school online)

बारावी परीक्षेचा निर्णय अजून झाला नसून दहावीच्या परीक्षेचा निर्णयही प्रलंबितच आहे. परंतु, अन्य विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची दक्षता घेत शालेय शिक्षण विभागाने पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा अंदाज आणि तोंडावर आलेला पावसाळा, या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, मागील वर्षी शाळा बंद राहिल्याने आता सुरवातीपासूनच उपचारात्मक अध्यापनावर भर दिला जाणार आहे. त्यासंबंधीचा कृती आराखडा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने तयार केला असून शिक्षण विभागाकडून तसे निर्देश शाळांना दिले जाणार आहेत. तत्पूर्वी, 13 जूननंतर शिक्षकांची सुटी संपताच शाळांनी 14 जूनपासून ऑनलाइन वर्ग सुरू करण्याची तयारी ठेवावी, शिक्षकांना तशा सूचना द्याव्यात, अशा सूचना दिल्याचे सोलापूर माध्यमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी भास्कर बाबर यांनी सांगितले. दरम्यान, काही महाविद्यालयांनी अकरावीच्या विद्यार्थ्यांची अंतर्गत चाचणी घेऊन 1 जूनपासून बारावीचे वर्ग सुरू करण्याचे नियोजन करीत विद्यार्थ्यांना तसे मेसेज दिले आहेत.

जूनच्या पहिल्या आठवड्यापासून विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन वर्ग सुरू करण्यासंदर्भात राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने नियोजन केले आहे. साधारणपणे 14 जूनपासून ऑनलाइन वर्ग सुरू होतील. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत कोरोनाची परिस्थिती पाहून दोन-तीन महिन्यात ऑफलाइन वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल.

- विशाल सोळंकी, शिक्षण आयुक्‍त, मुंबई

शाळा अन्‌ विद्यार्थ्यांची स्थिती

पहिली ते आठवीच्या शाळा : 70,812

विद्यार्थ्यांची संख्या : 1,46,86,493

नववी ते बारावीच्या शाळा : 22,204

विद्यार्थ्यांची संख्या : 56,48,028

दिवाळीनंतर ऑफलाइन वर्ग

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत बाधित रुग्णांची संख्या वाढल्यानंतर आरोग्य यंत्रणेवरील ताणही वाढला होता. ऑक्‍सिजन व व्हेंटिलेटर बेड वेळेत न मिळाल्याने अनेकांना जीव गमवावा लागला. आता तिसऱ्या लाटेचा सर्वाधिक धोका बालकांना असल्याने शालेय शिक्षण विभागाने सावध पवित्रा घेत ऑनलाइन वर्ग सुरू करण्याचे नियोजन केले आहे. ऑगस्ट- सप्टेंबरनंतर म्हणजेच साधारणपणे दिवाळीनंतर ऑफलाइन शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय होईल, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.