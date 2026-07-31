दोन वर्षांपासून राजमाता अहिल्यादेवींचा पुतळा झाकलेलाच! ५ वर्षे झाली तरी काम अपूर्ण; ‘पीडब्ल्यूडी’ देईना सुधारित ‘डीपीआर’; आता पुतळ्याची दिशा बदलणार

तात्या लांडगेसोलापूर : नोव्हेंबर २०२१ मध्ये राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर स्मारकाच्या आराखड्याचे सादरीकरण झाले. त्यानंतर स्मारक दर्जेदार व्हायला हवे, सरकार निधीची कमतरता भासू देणार नाही, अशी ग्वाही त्यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी समितीच्या सदस्यांना दिली होती. २०२३ मध्येच लोकार्पणाचे नियोजन होते. त्यावेळीच ९० टक्के कामे झाल्याचे विद्यापीठाकडून सांगण्यात आले होते. शासनाने १४ कोटींचा निधी वेळेत देऊनही २०२६ मधील जुलै संपला तरीदेखील अद्याप काम अर्धवटच आहे. सुधारित अंदाजपत्रक देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार करून विद्यापीठाला दिलेले नाही..पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या नव्या जागेतील भव्य प्रशासकीय इमारतीसमोर राजमाता अहिल्यादेवींचा २१ फुटाचा पुतळा बसवून दोन वर्षे झाली, तरीदेखील तो झाकलेलाच आहे. दरम्यान, मागील महिन्यात स्मारक समितीच्या बैठकीत काही समाजबांधवांनी याच मुद्द्यावरून गोंधळ घातला. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विद्यापीठाचे अधिकारी व स्मारक समितीच्या काही सदस्यांनी बैठक घेऊन सुधारित अंदाजपत्रक तयार करावे, असे ठरले. त्यावेळी पुतळ्याची दिशा विद्यापीठाच्या प्रशासकीय इमारतीकडे करावी, अशीही मागणी झाली आहे.विशेष बाब म्हणजे, स्मारकाच्या उर्वरित कामांसाठी (स्मारकाला पुष्पहार घालण्यासाठी लिफ्ट, जवळील ६०-७० फुटांचा रस्ता, कोनशिलेवर राजमाता अहिल्यादेवींच्या जीवनातील प्रसंगावर शिल्पपट अशी कामे) निधी शिल्लक नसल्याचे ऐनवेळी बैठकीत बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आले. त्यानंतर शासनाला सुधारित प्रस्ताव पाठवून निधी मागण्याचे ठरले. मात्र, तेही काम वेळेत होत नसल्याचे पाहायला मिळत आहे..स्मारकाची वैशिष्ट्ये अशी....स्मारक (पुतळा) : २१ फूट उंच, ब्राँझ धातूचा पूर्णाकृती पुतळापरिसरात काय असणार : दीपमाळ, खुले थिएटर (सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी), उद्यान, कारंजेवॉच टॉवर : अहिल्यादेवींच्या स्मारकाजवळ १५० फूट उंचीचा वॉच टॉवर उभारला असून, मुंबई विद्यापीठाच्या धर्तीवर त्याचे काम सुरू आहे.बारव : स्मारकाभोवती बारव असून, त्याला पायऱ्या करण्यात आल्या आहेत.शिल्पपट : अहिल्यादेवींचा विवाहप्रसंग, युद्ध, धर्म-संस्कृती जतन, महिला सबलीकरण, कौशल्यविकास व पर्यावरण संवर्धन यावर आधारित शिल्पपट.अध्यासन केंद्र : स्मारकाजवळच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर अध्यासन केंद्राचे कार्यालय असणार आहे. त्या ठिकाणी त्यांच्या जीवनचरित्रावरील सर्व साहित्य उपलब्ध असेल..४ दिवसांत ‘पीडब्ल्यूडी’कडून अंदाजपत्रक येईलविद्यापीठातील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या स्मारकासंबंधी राहिलेल्या कामांसाठी नेमका किती निधी लागणार आहे, यासंदर्भात सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सुरू आहे. पुढील तीन-चार दिवसांत तो नवा आराखडा (अंदाजपत्रक) विद्यापीठाला प्राप्त होईल. त्यानंतर तो कुलगुरूंच्या माध्यमातून शासनाला पाठविला जाणार आहे.- गिरीश कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.